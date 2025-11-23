Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным

«Это далеко не окончательная версия. Мы стремимся к достижению мира, и это должно было произойти уже давно», — заявил глава государства.

Он также подтвердил, что администрация США продолжает поиск различных путей для прекращения конфликта.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

