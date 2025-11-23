Трамп заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным

Белый дом не считает разрабатываемый мирный план по Украине окончательным вариантом для Киева, сообщил журналистам президент США Дональд Трамп.

«Это далеко не окончательная версия. Мы стремимся к достижению мира, и это должно было произойти уже давно», — заявил глава государства.
Он также подтвердил, что администрация США продолжает поиск различных путей для прекращения конфликта.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф примут участие в переговорах в Женеве, посвященных урегулированию конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
