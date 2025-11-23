Трамп заявил, что Зеленскому придется бороться дальше в случае отказа от мирного плана

Отвечая на вопрос о возможных последствиях непринятия Киевом американских инициатив, Трамп отметил: «Он может продолжать бороться сколько душе угодно». При этом Трамп подчеркнул, что предложения Вашингтона по урегулированию не являются ультимативными, и главной целью остается поиск мирного выхода из кризиса.

Также президент США заявил, что план урегулирования конфликта на Украине не является окончательным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

