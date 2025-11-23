Как отмечается в материале, украинский лидер столкнулся с наиболее серьёзным вызовом на президентском посту. По мнению аналитиков, у него крайне мало времени для восстановления утраченного доверия, что требует полного пересмотра политики — от демонтажа коррупционной системы до возвращения Верховной Раде тех полномочий, которые были существенно ограничены при его непосредственном участии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следовало раньше заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

