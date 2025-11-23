СМИ: Позиции Зеленского еще никогда не были настолько слабыми

На фоне углубляющегося политического кризиса и коррупционного скандала на Украине положение президента Владимира Зеленского стало как никогда шатким, сообщает The Washington Post.

Келлог: Украина должна будет провести выборы в рамках мирного плана США

Как отмечается в материале, украинский лидер столкнулся с наиболее серьёзным вызовом на президентском посту. По мнению аналитиков, у него крайне мало времени для восстановления утраченного доверия, что требует полного пересмотра политики — от демонтажа коррупционной системы до возвращения Верховной Раде тех полномочий, которые были существенно ограничены при его непосредственном участии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленскому следовало раньше заключить сделку по урегулированию конфликта на территории страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры