В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана

Конфликт вновь обострился 9 октября, когда Пакистан нанес удар по приграничным районам провинции Кунар. 

Между Афганистаном и Пакистаном вновь разгорелся конфликт. Стороны сообщили о потерях среди военных. Однако на этот раз операцию удалось завершить за несколько дней.

Трамп объявил о необходимости доработки части положений мирного плана по Газе

ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Афганский телеканал «TOLO news» сообщил об окончании операции «Талибана» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность группировки в России, однако движение внесено в список террористических организаций – прим. НСН) против Пакистана. Отмечается, что она была успешно завершена в 00:00 по местному времени.

Накануне Пакистан захватил 19 пограничных пунктов в Афганистане. Это произошло в результате столкновений между военными обеих стран. По данным телеканала «Geo», Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.

Выстрелы и взрывы были слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. К тому же афганские истребители «Super Tucano» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. В результате столкновений погибли 12 пакистанских военных, передает RT.

Трамп потребовал немедленного возвращения США авиабазы Баграм в Афганистане

11 октября на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда — не признаваемой Кабулом границы между Афганистаном и Пакостном, были зафиксированы тяжелые бои. Известно, что талибы атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. В столкновениях погибли пять пакистанских военных. В некоторых районах пакистанские войска покинули свои позиции и отступили, писал RT.

НАЧАЛ ПАКИСТАН?

Конфликт между Пакистаном и Афганистаном вновь обострился несколькими днями ранее. Телеканал «Tolo News» сообщил, что 9 октября пакистанская армия нанесла удар по приграничным районам провинции Кунар. По информации местных источников, пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.

В РАН объяснили план США по возвращению в Афганистан желанием надавить на Китай

В ответ на это 10 октября талибы осуществили артиллерийский обстрел позиций пакистанских пограничников в районе Читрала, после чего стороны стали обмениваться взаимными обстрелами по всей восточной и южной части границы.

Талибы объявили, что наносили удары по объектам, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также применялись для нападений на гражданских лиц. Кроме того, в афганском движении заявили, что целями ударов также стала часть объектов в Пакистане, связанных с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории России).

Нарушил Исламабад? Трамп объявил о прекращении огня между Пакистаном и Индией

СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ

Линия Дюранда, исторически разделяющая Пакистан и Афганистан, является спорной территорией для обоих государств. Демаркационная граница между двумя станами была установлена еще в 1893 году, однако стороны до сих пор так и не урегулировали данный вопрос. С 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает линию Дюранда в качестве официальной границы.

До этого замглавы МИД в афганском правительстве, сформированном «Талибаном», Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что граница между Афганистаном и Пакистаном является «воображаемой линией».

«Мы ни в коем случае не считаем воображаемую линию Дюранда официальной границей, и в прошлом ни один афганец не рассматривал ее в качестве границы», - приводит его слова газета «Hasht-e Subh».

Спектакль или капитуляция? Трамп, Израиль и ХАМАС объявили о мирной сделке

При этом политолог-востоковед Владимир Сотников объяснил, что вооруженные столкновения между Пакистаном и Афганистаном происходят не первый раз, так как Исламабад активно высылает афганских граждан, и их число увеличивается.

«Второй момент связан с тем, что Пакистан ведет активную вооруженную борьбу против террористических группировок, которые базируются на территории Афганистана и совершают налеты на пограничные пакистанско-афганские районы. Поэтому столкновения там происходят постоянно», - приводят его слова «Известия».

В конце мая 2025 года в приграничной зоне Пакистана и Афганистана Бахрамча в провинции Гильменд начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. По данным телеканала «Al Arabiya», конфликт начался из-за строительства новых КПП со стороны Пакистана. В ответ на обострение оба государства полностью закрыли границу.

Израиль остановил захват Газы из-за плана Трампа

До этого 28 декабря 2024 года Афганистан нанес удары по нескольким объектам в Пакистане в ответ на атаку 25 декабря. Согласно заявлению афганского ведомства, удары были нанесены не по Пакистану, а «за пределами гипотетической линии», как афганские власти обозначают границу с соседним государством, которую они не признают и давно оспаривают, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью НСН заметил, что авиабаза Баграм находится в окружении стран ШОС, что очень привлекательно для США, но Афганистан не готов отдавать ее.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолитикаТалибанКонфликтПакистанАфганистан

Горячие новости

Все новости

партнеры