В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана

ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

Афганский телеканал «TOLO news» сообщил об окончании операции «Талибана» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность группировки в России, однако движение внесено в список террористических организаций – прим. НСН) против Пакистана. Отмечается, что она была успешно завершена в 00:00 по местному времени.

Накануне Пакистан захватил 19 пограничных пунктов в Афганистане. Это произошло в результате столкновений между военными обеих стран. По данным телеканала «Geo», Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.

Выстрелы и взрывы были слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. К тому же афганские истребители «Super Tucano» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. В результате столкновений погибли 12 пакистанских военных, передает RT.