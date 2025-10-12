В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана
Конфликт вновь обострился 9 октября, когда Пакистан нанес удар по приграничным районам провинции Кунар.
Между Афганистаном и Пакистаном вновь разгорелся конфликт. Стороны сообщили о потерях среди военных. Однако на этот раз операцию удалось завершить за несколько дней.
ОПЕРАЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
Афганский телеканал «TOLO news» сообщил об окончании операции «Талибана» (Верховный суд РФ временно приостановил запрет на деятельность группировки в России, однако движение внесено в список террористических организаций – прим. НСН) против Пакистана. Отмечается, что она была успешно завершена в 00:00 по местному времени.
Накануне Пакистан захватил 19 пограничных пунктов в Афганистане. Это произошло в результате столкновений между военными обеих стран. По данным телеканала «Geo», Афганистан якобы использовал эти пункты для осуществления атак на территории соседнего государства.
Выстрелы и взрывы были слышны в провинциях Кунар, Нангархар и Гельменд. К тому же афганские истребители «Super Tucano» нанесли удары по позициям в пакистанском городе Лахор. В результате столкновений погибли 12 пакистанских военных, передает RT.
11 октября на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда — не признаваемой Кабулом границы между Афганистаном и Пакостном, были зафиксированы тяжелые бои. Известно, что талибы атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. В столкновениях погибли пять пакистанских военных. В некоторых районах пакистанские войска покинули свои позиции и отступили, писал RT.
НАЧАЛ ПАКИСТАН?
Конфликт между Пакистаном и Афганистаном вновь обострился несколькими днями ранее. Телеканал «Tolo News» сообщил, что 9 октября пакистанская армия нанесла удар по приграничным районам провинции Кунар. По информации местных источников, пакистанский беспилотник атаковал в Кабуле бронированный внедорожник, в котором находились глава пакистанских талибов Нур Вали Мехсуд, а также его возможные преемники. Кроме того, ВВС Пакистана в ночь на пятницу нанесли удар по провинции Пактика на востоке Афганистана.
В ответ на это 10 октября талибы осуществили артиллерийский обстрел позиций пакистанских пограничников в районе Читрала, после чего стороны стали обмениваться взаимными обстрелами по всей восточной и южной части границы.
Талибы объявили, что наносили удары по объектам, которые использовались для запуска беспилотников по территории страны и нарушения ее воздушного пространства, а также применялись для нападений на гражданских лиц. Кроме того, в афганском движении заявили, что целями ударов также стала часть объектов в Пакистане, связанных с ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена на территории России).
СПОРНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Линия Дюранда, исторически разделяющая Пакистан и Афганистан, является спорной территорией для обоих государств. Демаркационная граница между двумя станами была установлена еще в 1893 году, однако стороны до сих пор так и не урегулировали данный вопрос. С 1947 года, после образования независимого Пакистана, Кабул не признает линию Дюранда в качестве официальной границы.
До этого замглавы МИД в афганском правительстве, сформированном «Талибаном», Шер Мохаммад Аббас Станикзай заявил, что граница между Афганистаном и Пакистаном является «воображаемой линией».
«Мы ни в коем случае не считаем воображаемую линию Дюранда официальной границей, и в прошлом ни один афганец не рассматривал ее в качестве границы», - приводит его слова газета «Hasht-e Subh».
При этом политолог-востоковед Владимир Сотников объяснил, что вооруженные столкновения между Пакистаном и Афганистаном происходят не первый раз, так как Исламабад активно высылает афганских граждан, и их число увеличивается.
«Второй момент связан с тем, что Пакистан ведет активную вооруженную борьбу против террористических группировок, которые базируются на территории Афганистана и совершают налеты на пограничные пакистанско-афганские районы. Поэтому столкновения там происходят постоянно», - приводят его слова «Известия».
В конце мая 2025 года в приграничной зоне Пакистана и Афганистана Бахрамча в провинции Гильменд начались вооруженные столкновения между афганскими талибами и пакистанскими военными. По данным телеканала «Al Arabiya», конфликт начался из-за строительства новых КПП со стороны Пакистана. В ответ на обострение оба государства полностью закрыли границу.
До этого 28 декабря 2024 года Афганистан нанес удары по нескольким объектам в Пакистане в ответ на атаку 25 декабря. Согласно заявлению афганского ведомства, удары были нанесены не по Пакистану, а «за пределами гипотетической линии», как афганские власти обозначают границу с соседним государством, которую они не признают и давно оспаривают, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее политолог Андрей Суздальцев в интервью НСН заметил, что авиабаза Баграм находится в окружении стран ШОС, что очень привлекательно для США, но Афганистан не готов отдавать ее.
