СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала

Британский принц Эндрю заверял американского финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка, сообщает Daily Mail.

Опубликовано новое видео из дела Эпштейна с «пропавшей минутой»

Это произошло спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальный снимок герцога с его предполагаемой секс-жертвой. По данным издания, в электронном сообщении принц заявил финансисту из США, что обеспокоен возможными последствиями этой публикации в прессе для Эпштейна, однако заверил, что они вместе пройдут через скандал.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в прошлом отказался от приглашения уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста из США Джеффри Эпштейна посетить его остров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СШАВеликобритания

