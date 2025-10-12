СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала
Британский принц Эндрю заверял американского финансиста Джеффри Эпштейна в том, что они вместе пройдут через скандал с публикацией в СМИ фотографии Эндрю в компании девушки-подростка, сообщает Daily Mail.
Это произошло спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальный снимок герцога с его предполагаемой секс-жертвой. По данным издания, в электронном сообщении принц заявил финансисту из США, что обеспокоен возможными последствиями этой публикации в прессе для Эпштейна, однако заверил, что они вместе пройдут через скандал.
Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в прошлом отказался от приглашения уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста из США Джеффри Эпштейна посетить его остров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке подростки напали на работников кафе
- В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана
- В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией
- СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала
- Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету
- СМИ: Россияне стали массово вкладываться в бриллианты
- Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей
- На Украине перенесут начало отопительного сезона из-за дефицита газа
- В МВД заявили, что мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций
- В Госдуме поддержали обязательную медиацию при разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru