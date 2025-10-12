СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала

Это произошло спустя день после того, как Daily Mail опубликовала скандальный снимок герцога с его предполагаемой секс-жертвой. По данным издания, в электронном сообщении принц заявил финансисту из США, что обеспокоен возможными последствиями этой публикации в прессе для Эпштейна, однако заверил, что они вместе пройдут через скандал.

Ранее американский миллиардер Илон Маск заявил, что в прошлом отказался от приглашения уличенного в растлении несовершеннолетних финансиста из США Джеффри Эпштейна посетить его остров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

