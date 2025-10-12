СМИ: На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои

Тяжелые бои зафиксированы на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщает Tolo news.

По данным портала, идут боестолкновения между силами талибов и армией Пакистана. Линия Дюранда - непризнаваемая Кабулом граница между странами.

Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. В столкновениях погибли пять пакистанских военных.

В некоторых районах пакистанские войска покинули свои позиции и отступили.

Ранее Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

