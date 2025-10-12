СМИ: На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
Тяжелые бои зафиксированы на афганско-пакистанской границе вдоль всей линии Дюранда, сообщает Tolo news.
По данным портала, идут боестолкновения между силами талибов и армией Пакистана. Линия Дюранда - непризнаваемая Кабулом граница между странами.
Силы талибов атаковали пакистанские пограничные позиции с нескольких направлений. В столкновениях погибли пять пакистанских военных.
В некоторых районах пакистанские войска покинули свои позиции и отступили.
Ранее Пакистан предложил США построить новый порт на Аравийском море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: На афганско-пакистанской границе начались тяжелые бои
- Леди Гага снимется в сиквеле «Дьявол носит Prada»
- Телеканалы MTV прекратят работу в некоторых странах Европы
- Кинчев представил сольную песню
- В Мексике более 30 человек погибли при наводнениях
- Актер из сериалов «Филин» и «Невский» Семенов умер от рака
- Раскрыта дата релиза нового фильма по Minecraft
- ВСУ ударили по гражданскому автобусу в Горловке в ДНР
- Группа «Gorky Park» выпустила новый трек «Бум-бум»
- Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев присягнул казачеству
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru