В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией

По его словам, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских авиалайнеров использовать воздушное пространство КНР.

Кроме того, Пекин может также прибегнуть к ограничению экспорта в США редкоземельных металлов и другого сырья, которое используется в строительстве самолетов.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта США предложило запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией во время полетов в Соединенные Штаты или в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

