В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией
Китай ответит на запрет Вашингтона пролетать над территорией России китайским авиакомпаниям при рейсах в или из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессора Чжэна Аньгуана.
По его словам, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских авиалайнеров использовать воздушное пространство КНР.
Кроме того, Пекин может также прибегнуть к ограничению экспорта в США редкоземельных металлов и другого сырья, которое используется в строительстве самолетов.
Ранее стало известно, что Министерство транспорта США предложило запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией во время полетов в Соединенные Штаты или в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Во Владивостоке подростки напали на работников кафе
- В Афганистане объявили о завершении военной операции против Пакистана
- В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией
- СМИ: Принц Эндрю тайно общался с Эпштейном на тему секс-скандала
- Военкор Поддубный: Белгород подвергся мощному ракетному налету
- СМИ: Россияне стали массово вкладываться в бриллианты
- Суд продлил арест бывшему главному кадровику Минобороны РФ Кузнецову за взятку в 80 млн рублей
- На Украине перенесут начало отопительного сезона из-за дефицита газа
- В МВД заявили, что мошенники похищают деньги через Telegram-боты для инвестиций
- В Госдуме поддержали обязательную медиацию при разводе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru