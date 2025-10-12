В Китае пообещали ответить США на запрет пролетать над Россией

Китай ответит на запрет Вашингтона пролетать над территорией России китайским авиакомпаниям при рейсах в или из США, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора института исследований международных отношений при Нанкинском университете профессора Чжэна Аньгуана.

Россия обсуждает с США документы для восстановления авиасообщения

По его словам, контрмеры могут быть приняты в авиационном секторе, например, введение ограничений для американских авиалайнеров использовать воздушное пространство КНР.

Кроме того, Пекин может также прибегнуть к ограничению экспорта в США редкоземельных металлов и другого сырья, которое используется в строительстве самолетов.

Ранее стало известно, что Министерство транспорта США предложило запретить авиакомпаниям из Китая пролетать над Россией во время полетов в Соединенные Штаты или в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

