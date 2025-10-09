СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН

При этом недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к США с критикой их ближневосточной политики. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа не являются геноцидом, а Израиль не применяет ковровые бомбардировки. Глава израильского правительства подчеркнул, что действия ЦАХАЛ нельзя сравнивать с тем, что США устроили при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки.

Президент США Дональд Трамп разрешает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху критиковать действия Вашингтона, позволяя, таким образом, выпустить пар, но на самом деле уже всё решено, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.

«Это всё спектакль. Нетаньяху критикует Америку, хотя за кулисами уже обо всём договорились. У Нетаньяху большая проблема - он боится ультраправых внутри Израиля, которые на него обрушились с большой критикой еще две недели назад, когда состоялось голосование в ООН. В их понимании Нетаньяху провалился. Это был исторический и дипломатический провал главы израильского правительства в том, что вообще дошло дело до голосования в ООН о провозглашении Палестинского государства. Они требуют продолжить оккупацию и полный захват сектора Газа, а также, чтобы Нетаньяху ни в коем случае не соглашался на план президента США Дональда Трампа. В противном случае они выйдут из коалиции и обрушат правительство Нетаньяху, поэтому глава правительства вынужден повторять антиамериканскую риторику для внутреннего потребления», - считает политолог.

По его словам, Нетаньяху будет пытаться как-то смягчить свое падение.

«Трамп дает Нетаньяху немножко выпустить пар. На самом деле уже всё решено. ХАМАС пойдет на эту сделку, которая станет фактической капитуляцией Израиля. В этой сделке есть несколько пунктов. Например, около 4000 боевиков ХАМАС должны будут отпущены из израильских тюрем в обмен на 40 израильских заложников, которые находятся у ХАМАС. Израиль должен будет прекратить военную операцию, вывести войска из сектора Газы. Следом за этим последует голосование о провозглашении Палестинского государства, что станет фактическим поражением Израиля во времена премьерства Нетаньяху», - добавил он.