Спектакль или капитуляция? Трамп, Израиль и ХАМАС объявили о мирной сделке
Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. Он отметил, что заложники будут возвращены 13 октября. При этом политологи уверены, что Нетаньяху не рад перемирию.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. По его словам, это говорит о том, что «очень скоро все заложники будут освобождены», а Израиль отведет свои войска на согласованное расстояние.
Глава государства назвал этот день великим «для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США». Трамп поблагодарил посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с Вашингтоном, чтобы это событие стало реальностью.
Подобные заявления Трамп сделал буквально накануне вручения Нобелевской премии мира, которую так давно стремится получить американский президент. Тем временем, пока Израиль продолжил наносить удары по сектору Газа после объявления о достигнутых мирных договоренностях.
КАКОВ ДОГОВОР
Израиль и ХАМАС подписали соглашение о полном прекращении огня, которое вступит в силу по всей территории сектора Газа в четверг, 9 октября, в 12:00 по Каирскому времени, сообщает саудовское агентство Al-Hadath. Заложники должны вернуться к своим семьям не позже понедельника.
Трамп также подтвердил, что израильские заложники палестинского движения ХАМАС вернутся 13 октября.
«Они все вернутся в понедельник. В том числе тела погибших»,— сказал он Fox News.
Соглашение о полном прекращении огня также включает постепенный вывод израильских войск с 70% территории Газы, сообщил Sky News Arabia египетский источник, близкий к переговорам в Шарм-эш-Шейхе.
При этом, как пишет Ynet, после отвода войск к согласованным линиям Армия обороны Израиля продолжит контролировать 53% территории сектора Газа.
Также Трамп в ходе планируемого визита в Израиль может выступить в израильском парламенте, сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид. По его словам, это произойдет в ближайшие дни.
Сам Трамп, комментируя сделку по Газе, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху «счастлив».
«Он так счастлив. Так и должно быть. Это большое достижение. Весь мир объединился, чтобы заключить это соглашение, включая страны, которые были врагами», - сказал он.
Нетаньяху пообещал созвать правительство, чтобы утвердить соглашение, и «сердечно» поблагодарил Трампа.
Американский президент пообещал оказывать помощь странам Ближнего Востока в восстановлении сектора Газа.
СПЕКТАКЛЬ ОКОНЧЕН
При этом недавно премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к США с критикой их ближневосточной политики. Он подчеркнул, что действия ЦАХАЛ в секторе Газа не являются геноцидом, а Израиль не применяет ковровые бомбардировки. Глава израильского правительства подчеркнул, что действия ЦАХАЛ нельзя сравнивать с тем, что США устроили при бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки.
Президент США Дональд Трамп разрешает премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху критиковать действия Вашингтона, позволяя, таким образом, выпустить пар, но на самом деле уже всё решено, заявил НСН израильский политолог Саймон Ципис.
«Это всё спектакль. Нетаньяху критикует Америку, хотя за кулисами уже обо всём договорились. У Нетаньяху большая проблема - он боится ультраправых внутри Израиля, которые на него обрушились с большой критикой еще две недели назад, когда состоялось голосование в ООН. В их понимании Нетаньяху провалился. Это был исторический и дипломатический провал главы израильского правительства в том, что вообще дошло дело до голосования в ООН о провозглашении Палестинского государства. Они требуют продолжить оккупацию и полный захват сектора Газа, а также, чтобы Нетаньяху ни в коем случае не соглашался на план президента США Дональда Трампа. В противном случае они выйдут из коалиции и обрушат правительство Нетаньяху, поэтому глава правительства вынужден повторять антиамериканскую риторику для внутреннего потребления», - считает политолог.
По его словам, Нетаньяху будет пытаться как-то смягчить свое падение.
«Трамп дает Нетаньяху немножко выпустить пар. На самом деле уже всё решено. ХАМАС пойдет на эту сделку, которая станет фактической капитуляцией Израиля. В этой сделке есть несколько пунктов. Например, около 4000 боевиков ХАМАС должны будут отпущены из израильских тюрем в обмен на 40 израильских заложников, которые находятся у ХАМАС. Израиль должен будет прекратить военную операцию, вывести войска из сектора Газы. Следом за этим последует голосование о провозглашении Палестинского государства, что станет фактическим поражением Израиля во времена премьерства Нетаньяху», - добавил он.
ЦАХАЛ подтвердил, что в обмен на заложников Израиль выпустит из тюрем две тысячи заключенных. Боевые действия будут остановлены, возобновятся поставки гуманитарной помощи.
Напомним, в январе ХАМАС и Израиль подписали соглашение о прекращении огня. Перемирие продержалось с 19 января по 1 марта, за это время из анклава освободили 30 заложников и выдали тела восьми погибших. В обмен Израиль отпустил порядка 1,7 тысячи палестинских заключенных, а армия покинула внутренние районы сектора Газа. 20 августа армия Израиля начала наступление на Газу и уже контролирует окрестности города. Для штурма города были мобилизованы 60 тысяч резервистов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лихачев сообщил о подготовке к перезапуску Запорожской АЭС
- Нескольких детей госпитализировали из поезда Тында - Кисловодск
- Навязывание банка при выплате зарплаты назвали незаконным
- В Самаре загорелся пассажирский автобус
- Россиянка Александрова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Ухане
- Спектакль или капитуляция? Трамп, Израиль и ХАМАС объявили о мирной сделке
- СМИ: США одобрили поставку ОАЭ чипов на миллиарды долларов
- «Санкции ни при чем!»: Почему Иран отказался от «строгости» к хиджабам
- В Совфеде захотели завершить эксперимент для самозанятых в 2026 году
- Израиль атаковал Газу после заявления о мирных договоренностях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru