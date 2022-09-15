«Трудное положение»: Конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты

«Будем надеяться, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня», — сказал он.

Так, в среду, 14 сентября, МИД Азербайджана сообщал, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркивал, что нагнетать напряженность на границе с Арменией, а также дестабилизировать обстановку не в интересах Азербайджана.

В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны в тот же день, заявил, что собирается подписать некий документ, в результате чего «нас будут критиковать, проклинать, называть предателями» и «народ может даже принять решение об отстранении нас от власти». Однако, добавил премьер, руководство страны будет благодарно, если в результате Армения получит длительный мир и безопасность.

Такое заявление Пашиняна спровоцировало протест в Ереване. Люди собрались перед зданием правительства и скандировали «Никол — предатель!», а также «Уходите!». Позже глава правительства опроверг свои слова.