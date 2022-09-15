«Трудное положение»: Конфликт между Арменией и Азербайджаном набирает обороты
Баку и Ереван в очередной раз договорились о прекращении огня, однако обострение между странами нарастает, затронута уже и российская сторона.
Армения и Азербайджан достигли договоренности о прекращении огня. Об этом 15 сентября сообщил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в эфире Общественного телевидения. По его словам, это произошло благодаря участию мирового сообщества.
«Будем надеяться, что Азербайджан будет соблюдать режим прекращения огня», — сказал он.
Так, в среду, 14 сентября, МИД Азербайджана сообщал, что Баку в одностороннем порядке предложил Армении гуманитарное прекращение огня. Министр иностранных дел Джейхун Байрамов подчеркивал, что нагнетать напряженность на границе с Арменией, а также дестабилизировать обстановку не в интересах Азербайджана.
В свою очередь премьер-министр Армении Никол Пашинян, выступая в парламенте страны в тот же день, заявил, что собирается подписать некий документ, в результате чего «нас будут критиковать, проклинать, называть предателями» и «народ может даже принять решение об отстранении нас от власти». Однако, добавил премьер, руководство страны будет благодарно, если в результате Армения получит длительный мир и безопасность.
Такое заявление Пашиняна спровоцировало протест в Ереване. Люди собрались перед зданием правительства и скандировали «Никол — предатель!», а также «Уходите!». Позже глава правительства опроверг свои слова.
«Дорогие соотечественники, призываю, прошу не поддаваться на манипуляции! Никакой документ не подписан, и не готовится к подписанию», — заявил Пашинян в своих соцсетях.
Таким образом, конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь на вторник, 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в агрессивных действиях, впервые после конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года сообщалось об обстрелах за пределами территории непризнанной республики.
В Минобороны Армении заявляли, что после полуночи азербайджанские войска начали обстреливать приграничные населенные пункты на юго-востоке республики — Сотка, Горис и Джермук — из артиллерийский орудий и крупнокалиберного оружия. Азербайджан, в свою очередь, сообщил, что армянские военные в ночное время заминировали пути снабжения азербайджанской армии, обстреляли несколько позиций азербайджанской армии, из-за чего погибли люди и пострадала военная инфраструктура.
В азербайджанском Минобороны назвали абсурдными данные о вторжении в Армению, возложив ответственность за эскалацию на Ереван. В министерстве подчеркнули, что азербайджанская армия «осуществляет локальные контрмеры и нейтрализует огневые точки».
В ночь на 13 сентября также состоялось заседание Совбеза Армении под председательством Никола Пашиняна, в ходе которого были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию «агрессивным действиям Азербайджана против суверенной армянской территории».
Уже утром Ереван и Баку при посредничестве России договорились о прекращении огня, однако затем обвинили друг друга в срыве перемирия. Обе стороны сообщали о потерях среди военных. В тот же день правительство Армении официально обратилось к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН за помощью.
Некоторые российские политики считают, что Азербайджан развязал боевые действия, полагая, что Россия сейчас не сможет поддержать Армению. Как заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Россия должна вмешаться в конфликт, следуя заключенным договорам. По мнению Затулина, задача ОДКБ — сделать все для того, чтобы военные действия прекратились.
«Речь идет даже не о более активном вмешательстве. ОДКБ уже по этому поводу собиралась, направила в зону конфликта миссию, военные действия продолжаются. Очевидно, что инициатором этих военных действий выступил Азербайджан. Очевидно и то, почему он это делает, и кто его в этом вопросе поддерживает. Власти Азербайджана пользуются моментом, полагая, что России не до Кавказа и не до открытия второго фронта, пытается извлечь как можно больше выгоды из трудного положения Армении после поражения в войне», — говорил Затулин.
Между тем обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном может затронуть и Россию, причем не только как страну-гаранта из ОДКБ. Как сообщило 14 сентября Минобороны Армении, Азербайджан обстрелял пункт дислокации пограничных сил ФСБ России в армянском Гегаркунике. Там отметили, что в результате ударов были повреждены здание размещения российских пограничников и военная техника, в частности, автомобиль УАЗ «Патриот». В свою очередь в Баку отвергли обвинения в обстреле.
Так, ОДКБ приняло решение о направлении в Армению своей миссии. Ожидается, что она прибудет туда 15 сентября. Ее возглавит генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, в состав также войдут представители стран — участниц объединения (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан – ред. НСН).
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