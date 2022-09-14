Пашинян заявил, что не намерен подписывать никаких документов с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не намерен подписывать никаких документов с Азербайджаном. Об этом он написал в одной из своих соцсетей.

Пашинян назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном

Таким образом, политик отреагировал на акции протеста в Армении. Он призвал митингующих «не поддаваться манипуляциям».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: government.ru
ТЕГИ:АрменияАзербайджанНикол Пашинян
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