Он указал, что прежняя УК передает неиспользованный остаток целевых платежей новой организации. При этом назначение данных средств сохраняется и они будут направлены на работы по общему имуществу конкретного дома.

Чтобы опередлелить размер суммы собственникам необходимо вместе с новой УК собрать договор управления, решения общих собраний, утвержденные перечни и сметы работ. Также понадобятся отчеты прежней организации, сведения о поступивших платежах и акты приемки ремонта.

«Новая УК направляет прежней письменное требование с расчетом остатка, адресом дома, банковскими реквизитами и указанием целевого назначения... После перечисления деньги учитываются по соответствующему дому и расходуются на его ремонт», — рекомендовал эксперт.

Гаврилов добавил, что контролировать дальнейшее использование остатка по актам выполненных работ и отчетам управляющей организации будут собственники.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что закрыть долги по коммунальным услугам будет гораздо выгоднее, если договориться с управляющей компанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

