В Госдуме рассказали, как сохранить средства за капремонт при смене УК
Средства, собранные собственниками жилья на ремонт дома, можно сохранить после смены управляющей компании (УК). Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
Он указал, что прежняя УК передает неиспользованный остаток целевых платежей новой организации. При этом назначение данных средств сохраняется и они будут направлены на работы по общему имуществу конкретного дома.
Чтобы опередлелить размер суммы собственникам необходимо вместе с новой УК собрать договор управления, решения общих собраний, утвержденные перечни и сметы работ. Также понадобятся отчеты прежней организации, сведения о поступивших платежах и акты приемки ремонта.
«Новая УК направляет прежней письменное требование с расчетом остатка, адресом дома, банковскими реквизитами и указанием целевого назначения... После перечисления деньги учитываются по соответствующему дому и расходуются на его ремонт», — рекомендовал эксперт.
Гаврилов добавил, что контролировать дальнейшее использование остатка по актам выполненных работ и отчетам управляющей организации будут собственники.
Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что закрыть долги по коммунальным услугам будет гораздо выгоднее, если договориться с управляющей компанией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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