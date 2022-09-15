Жители Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну

В Армении протестующие у здания парламента в Ереване призвали депутатов объявить импичмент главе правительства Николу Пашиняну, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.

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Сейчас возле здания парламента проходит многотысячный митинг противников премьера. Митингующие снесли ворота около строения, при этом, не заходя в само здание.

Акции начались после выступления Пашиняна в парламенте на фоне обострения конфликта с Азербайджаном. Политик заявил, готов идти на тяжелые решения ради установления долгосрочного мира в стране. При этом он ожидает, что за это многие могут подвергнуть его критике и обвинить в предательстве.

Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня.

Ранее стало известно, что Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото со страницы Никола Пашиняна в Facebook
ТЕГИ:Никол ПашинянАрмения
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