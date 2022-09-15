Жители Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну
В Армении протестующие у здания парламента в Ереване призвали депутатов объявить импичмент главе правительства Николу Пашиняну, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов акции.
Сейчас возле здания парламента проходит многотысячный митинг противников премьера. Митингующие снесли ворота около строения, при этом, не заходя в само здание.
Акции начались после выступления Пашиняна в парламенте на фоне обострения конфликта с Азербайджаном. Политик заявил, готов идти на тяжелые решения ради установления долгосрочного мира в стране. При этом он ожидает, что за это многие могут подвергнуть его критике и обвинить в предательстве.
Напомним, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Баку в одностороннем порядке предложил Еревану гуманитарное прекращение огня.
Ранее стало известно, что Ереван просит РФ выполнить положения военного союза при обострении с Баку, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Антонов: поставки Украине баллистических ракет могут привести к конфликту РФ и США
- Шольц рассказал о телефонном разговоре с Путиным
- Жители Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну
- Киргизия сообщила о пятерых раненых при перестрелке на границе с Таджикистаном
- В Лондоне выстроились километровые очереди желающих проститься с Елизаветой II
- В Конгрессе США одобрили наращивание военной помощи Тайваню
- Пашинян заявил, что не намерен подписывать никаких документов с Азербайджаном
- РФ выступила против видеовыступления Зеленского на Генассамблее ООН
- Роспотребнадзор не исключает роста заражений коронавирусом в сентябре
- Госдеп: внесение РФ в список спонсоров терроризма может привести к нежелательным последствиям
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru