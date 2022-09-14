Песков: миссия ОДКБ представит доклад о событиях на армяно-азербайджанской границе

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности будет направлена на армяно-азербайджанскую границу, где сохраняется напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они предоставят доклад, который будет рассмотрен», — уточнил он.

Москва получила просьбу Армении о помощи в обострении с Азербайджаном

Песков также отметил, что решение об этом было принято накануне поздно вечером. По его словам, на формирование миссии и ее последующую отправку на границу потребуется какое-то время.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 49 погибших после обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:АзербайджанАрменияГраницаОДКБДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры