Песков: миссия ОДКБ представит доклад о событиях на армяно-азербайджанской границе
Миссия Организации Договора о коллективной безопасности будет направлена на армяно-азербайджанскую границу, где сохраняется напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Они предоставят доклад, который будет рассмотрен», — уточнил он.
Песков также отметил, что решение об этом было принято накануне поздно вечером. По его словам, на формирование миссии и ее последующую отправку на границу потребуется какое-то время.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о 49 погибших после обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,2 млн+51 735 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,2 млн+50 251 / сут.
- Песков: миссия ОДКБ представит доклад о событиях на армяно-азербайджанской границе
- ВСУ предприняли новую попытку штурма Красного Лимана
- В Крыму участников свадьбы арестовали за украинскую песню
- Песков: РФ компенсирует падение спроса на газ в ЕС за счет других стран
- Путин назвал смерть Сунгоркина потерей для отечественной журналистики
- Песков: Киевский проект «гарантий безопасности» подтверждает необходимость СВО
- ВСУ потеряли до 150 бойцов на николаевско-криворожском направлении
- Лукашенко пообещал не дать Европе замерзнуть
- В ДНР заявили о взятии Николаевки и Николаевки Второй союзными силами
- СМИ: в Армении обстреляли пункт дислокации российских пограничников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru