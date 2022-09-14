Песков: миссия ОДКБ представит доклад о событиях на армяно-азербайджанской границе

Миссия Организации Договора о коллективной безопасности будет направлена на армяно-азербайджанскую границу, где сохраняется напряженность. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они предоставят доклад, который будет рассмотрен», — уточнил он.