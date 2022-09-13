Азербайджан заявил о гибели 50 военных на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило о гибели 50 военных на границе с Арменией из-за эскалации международного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

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Ранее министерства обороны Армении и Азербайджана заявили об обострении ситуации на границе, в Ереване обвинили азербайджанских военных в обстрелах территории страны, а в Баку указали на «масштабную диверсию» с армянской стороны.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:АзербайджанАрмения
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