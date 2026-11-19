Россиянам назвали автомобили, которые станут самыми продаваемыми в 2027 году
Наиболее востребованными моделями российского авторынка в 2027 году могут остаться Tenet T7, Tenet T4L, Haval Jolion, Belgee X50+ и Haval M6. Об этом «Газете.Ru» рассказал замгенерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Олег Сережников.
По его словам, Haval Jolion и Tenet T7 уже занимают устойчивые позиции среди наиболее популярных кроссоверов в России. А модели Tenet T4L и Belgee X50+ «демонстрируют потенциал для дальнейшего укрепления своих позиций».
«Haval M6 сохраняет конкурентные преимущества в массовом сегменте», — отметил Сережников.
Он добавил, что основой для подобных прогнозов, в первую очередь, является текущая структура спроса и динамика продаж. Однако на окончательную расстановку сил будут влиять ценовая политика производителей, доступность автокредитов, объемы производства и поставок, а также программы стимулирования спроса.
Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил, что бывший завод Mercedes-Benz в Московской области будет перезапущен в 2027 году с новым производственным партнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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