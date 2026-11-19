По его словам, Haval Jolion и Tenet T7 уже занимают устойчивые позиции среди наиболее популярных кроссоверов в России. А модели Tenet T4L и Belgee X50+ «демонстрируют потенциал для дальнейшего укрепления своих позиций».

«Haval M6 сохраняет конкурентные преимущества в массовом сегменте», — отметил Сережников.

Он добавил, что основой для подобных прогнозов, в первую очередь, является текущая структура спроса и динамика продаж. Однако на окончательную расстановку сил будут влиять ценовая политика производителей, доступность автокредитов, объемы производства и поставок, а также программы стимулирования спроса.

Ранее гендиректор ГК «Автодом» Андрей Ольховский заявил, что бывший завод Mercedes-Benz в Московской области будет перезапущен в 2027 году с новым производственным партнером, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

