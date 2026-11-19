Депутат Гарин оценил идею РЖД о детских игровых зонах в поездах
Депутат Госдумы Олег Гарин в беседе с НСН позитивно оценил идею создания оборудованных детской игровой зоной вагонов, однако подчеркнул, что до запуска необходимо проработать ряд моментов.
Доля использующих железнодорожное сообщение родителей с одним или несколькими детьми весьма высока, при этом длительная дорога для них может быть очень тяжелой и утомительной, поэтому запуск оборудованных игровыми зонами вагонов хорошо впишется в государственный приоритет на демографию и поддержку семей, объяснил НСН депутат Госдумы, член комитета ГД по транспорту Олег Гарин.
В 2028 году РЖД планирует запустить новые двухэтажные вагоны, оборудованные детской игровой зоной. Как сообщил замглавы компании Иван Колесников, на первом этаже разместят обычные четырехместные купе, а на втором оборудуют кресла для пассажиров и игровая комната. Кроме того, в туалетах планируются детские сиденья и ступеньки-подставки для самостоятельного мытья рук. Макет новинки был представлен на выставке «Транспорт России» в «Гостином дворе». В 2027 года госкомпания планирует начать строительство таких вагонов. Гарин считает, что это правильная идея и дает хороший сигнал многодетным семьям.
«Демография и поддержка семей — государственный приоритет, и транспортная инфраструктура должна подстраиваться под реальность. Сегодня семьи с детьми составляют заметную долю пассажиров дальнего следования, а дорога с ребенком, тем более с несколькими детьми — это всегда испытание, особенно если поездка длится больше суток. Вагон, где ребенок может двигаться, играть, а родители не вынуждены весь путь "держать оборону" в купе, — это забота о людях в прямом смысле. Порадовало и внимание к деталям: детские сиденья и ступеньки в туалетах — мелочь на макете, но именно такие вещи определяют реальное качество поездки. В этом направлении ведутся и другие работы. Например, в современных вагонах электричек появились игровые зоны — такой состав, в частности, в мае запущен по маршруту Ижевск — Казань. Каждый такой проект — вклад в отношение семьи к стране. Когда государство в мелочах показывает, что думает о семьях с детьми, — это формирует доверие сильнее любых лозунгов», — сказал он.
При этом депутат подчеркнул, что есть ряд вопросов, которые необходимо прорешать до запуска вагона в серию.
«Первый вопрос — экономика: замена купе на игровую зону снижает вместимость вагона. Вопрос окупаемости — это вопрос баланса между доплатой семей за комфорт и загрузкой. Правильный путь — не перекладывать всю стоимость на пассажира, а отработать модель на пилотных составах и посмотреть на реальный спрос: будут ли семьи целенаправленно выбирать такие поезда. Особенно актуален вопрос цены для многодетных семей. Считаю правильным продумать меры поддержки. Второй аспект — акустика. Совмещать игровые зоны и места для сидения в одном вагоне — решение смелое; здесь многое будет зависеть от шумоизоляции и от того, как организовано само пространство. Если получится создать условия, при которых шум игровой зоны не мешает отдыхающим, — это будет удача проектировщиков; если нет — пассажиры на втором этаже пострадают. Возможно, стоит посмотреть на вариант полностью отдельного игрового вагона для составов из 15 и более вагонов. И третье — переход от макета к серии. За выставочным образцом стоит комплекс вопросов: сертификация безопасности, так как детская зона — это особые требования к мебели, креплениям, материалам, острым углам, санитарные нормы, устойчивость игрового оборудования при движении и экстренном торможении, возможность уборки и дезинфекции, кадры проводников, готовые сопровождать детей в игровой зоне», — пояснил Гарин.
Он также добавил, что обозначенные РЖД сроки реализации проекта реалистичны. Если проект на практике сможет доказать жизнеспособность, это значительно повысит комфорт и доступность поездок семей с детьми на железнодорожном транспорте.
Ранее начальник управления туризма «РЖД Тур Наумова Ксения рассказывала НСН о широких перспективах маршрута «Великий чайный путь» для путешественников из Китая и России, который может привлекать как иностранных, так и российских туристов.
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