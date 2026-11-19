При этом депутат подчеркнул, что есть ряд вопросов, которые необходимо прорешать до запуска вагона в серию.

«Первый вопрос — экономика: замена купе на игровую зону снижает вместимость вагона. Вопрос окупаемости — это вопрос баланса между доплатой семей за комфорт и загрузкой. Правильный путь — не перекладывать всю стоимость на пассажира, а отработать модель на пилотных составах и посмотреть на реальный спрос: будут ли семьи целенаправленно выбирать такие поезда. Особенно актуален вопрос цены для многодетных семей. Считаю правильным продумать меры поддержки. Второй аспект — акустика. Совмещать игровые зоны и места для сидения в одном вагоне — решение смелое; здесь многое будет зависеть от шумоизоляции и от того, как организовано само пространство. Если получится создать условия, при которых шум игровой зоны не мешает отдыхающим, — это будет удача проектировщиков; если нет — пассажиры на втором этаже пострадают. Возможно, стоит посмотреть на вариант полностью отдельного игрового вагона для составов из 15 и более вагонов. И третье — переход от макета к серии. За выставочным образцом стоит комплекс вопросов: сертификация безопасности, так как детская зона — это особые требования к мебели, креплениям, материалам, острым углам, санитарные нормы, устойчивость игрового оборудования при движении и экстренном торможении, возможность уборки и дезинфекции, кадры проводников, готовые сопровождать детей в игровой зоне», — пояснил Гарин.

Он также добавил, что обозначенные РЖД сроки реализации проекта реалистичны. Если проект на практике сможет доказать жизнеспособность, это значительно повысит комфорт и доступность поездок семей с детьми на железнодорожном транспорте.

Ранее начальник управления туризма «РЖД Тур Наумова Ксения рассказывала НСН о широких перспективах маршрута «Великий чайный путь» для путешественников из Китая и России, который может привлекать как иностранных, так и российских туристов.

