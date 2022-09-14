Депутат Затулин: Россия должна помочь Армении остановить Азербайджан
России необходимо оказать поддержку Еревану в армяно-азербайджанском конфликте, чтобы доказать свою способность соблюдать договорённости, заявил НСН депутат Госдумы Константин Затулин.
Азербайджан развязал боевые действия, полагая, что Россия сейчас не сможет поддержать Армению. Однако наша страна должна вмешаться в конфликт, следуя заключённым договорам, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Ранее Армения вновь заявила о боевых действиях со стороны Азербайджана. Остановить конфликт пока что не удалось. По мнению Затулину, задача Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) — сделать всё для того, чтобы военные действия прекратились.
«Речь идёт даже не о более активном вмешательстве. ОДКБ уже по этому поводу собиралась, направила в зону конфликта миссию, военные действия продолжаются. Очевидно, что инициатором этих военных действий выступил Азербайджан. Очевидно и то, почему он это делает, и кто его в этом вопросе поддерживает. Власти Азербайджана пользуются моментом, полагая, что России не до Кавказа и не до открытия второго фронта, пытается извлечь как можно больше выгоды из трудного положения Армении после поражения в войне», — сказал Затулин.
Собеседник НСН отметил также, что Россия обязана вмешаться в конфликт между Ереваном и Баку, чтобы сохранить репутацию страны, соблюдающей достигнутые договорённости.
«По мнению некоторых моих коллег, исправно лоббирующих чужие интересы, России не нужно сейчас думать о своих союзниках, что армяне сами не правы, раз ищут поддержки во Франции. Значит, нам надо предоставить эту поддержку, и тогда у Армении не будет необходимости просить помощи у Парижа! Сейчас встал вопрос, способна ли Россия выполнять свои обязательства. Конечно, не исчерпаны политические, дипломатические, демонстрационные меры урегулирования конфликта. Сейчас приведена в состояние боевой готовности база, нужен анализ того, что должно быть предъявлено зачинщикам ситуации. Мы обязаны показать, что нападение на страну-союзницу чревато обострением отношений с Россией и ответной реакцией нашей страны. В противном случае грош цена тем договорам, под которыми мы подписываемся. Это вопрос нашего уважения к самим себе и договорённостям, в которые мы вступаем», — заключил Затулин.
Ранее дипломат Денис Гончар заявил, что Евросоюз пытается вклиниться в работу Москвы с Баку и Ереваном.
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