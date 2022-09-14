Депутат Затулин: Россия должна помочь Армении остановить Азербайджан

Азербайджан развязал боевые действия, полагая, что Россия сейчас не сможет поддержать Армению. Однако наша страна должна вмешаться в конфликт, следуя заключённым договорам, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Ранее Армения вновь заявила о боевых действиях со стороны Азербайджана. Остановить конфликт пока что не удалось. По мнению Затулину, задача Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) — сделать всё для того, чтобы военные действия прекратились.

«Речь идёт даже не о более активном вмешательстве. ОДКБ уже по этому поводу собиралась, направила в зону конфликта миссию, военные действия продолжаются. Очевидно, что инициатором этих военных действий выступил Азербайджан. Очевидно и то, почему он это делает, и кто его в этом вопросе поддерживает. Власти Азербайджана пользуются моментом, полагая, что России не до Кавказа и не до открытия второго фронта, пытается извлечь как можно больше выгоды из трудного положения Армении после поражения в войне», — сказал Затулин.

Собеседник НСН отметил также, что Россия обязана вмешаться в конфликт между Ереваном и Баку, чтобы сохранить репутацию страны, соблюдающей достигнутые договорённости.

«По мнению некоторых моих коллег, исправно лоббирующих чужие интересы, России не нужно сейчас думать о своих союзниках, что армяне сами не правы, раз ищут поддержки во Франции. Значит, нам надо предоставить эту поддержку, и тогда у Армении не будет необходимости просить помощи у Парижа! Сейчас встал вопрос, способна ли Россия выполнять свои обязательства. Конечно, не исчерпаны политические, дипломатические, демонстрационные меры урегулирования конфликта. Сейчас приведена в состояние боевой готовности база, нужен анализ того, что должно быть предъявлено зачинщикам ситуации. Мы обязаны показать, что нападение на страну-союзницу чревато обострением отношений с Россией и ответной реакцией нашей страны. В противном случае грош цена тем договорам, под которыми мы подписываемся. Это вопрос нашего уважения к самим себе и договорённостям, в которые мы вступаем», — заключил Затулин.

Ранее дипломат Денис Гончар заявил, что Евросоюз пытается вклиниться в работу Москвы с Баку и Ереваном.

