Авангардная группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября

Передовая группа миссии Организации договора о коллективной безопасности отправится в Армению в четверг, 15 сентября. Делегацию возглавит начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщили в пресс-службе организации.

Руководитель миссии, секретарь ОДКБ Станислав Зась намерен вылететь в Армению на будущей неделе. Таким образом, началась реализация договоренностей, достигнутых 13 сентября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. Миссия ОДКБ оценит на месте обстановку в отдельных районах на границе с Азербайджаном.

Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о гибели не менее 105 армянских военнослужащих в результате боестолкновений с Вооруженными силами Азербайджана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обострение началось в ночь на 13 сентября. Азербайджан не входит в ОДКБ.

