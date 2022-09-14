Авангардная группа миссии ОДКБ вылетит в Армению 15 сентября
Передовая группа миссии Организации договора о коллективной безопасности отправится в Армению в четверг, 15 сентября. Делегацию возглавит начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, сообщили в пресс-службе организации.
Руководитель миссии, секретарь ОДКБ Станислав Зась намерен вылететь в Армению на будущей неделе. Таким образом, началась реализация договоренностей, достигнутых 13 сентября на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. Миссия ОДКБ оценит на месте обстановку в отдельных районах на границе с Азербайджаном.
Ранее глава правительства Армении Никол Пашинян сообщил о гибели не менее 105 армянских военнослужащих в результате боестолкновений с Вооруженными силами Азербайджана, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Обострение началось в ночь на 13 сентября. Азербайджан не входит в ОДКБ.
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