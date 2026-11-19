Кто под маской? Что Дельфин хотел показать слушателям в новом альбоме
Альбом «ЗЛА НЕТ» получился ближе к эйсид-джазу, а звучание довольно элегантное и комфортное, заявил НСН Денис Ступников.
Новый альбом российского исполнителя Дельфин (Андрей Лысиков) является неким срезом нынешнего Дельфина, потому что его лирический герой, за кем бы он там иногда не прятался в своих песнях, это всегда он сам. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.
Дельфин выпустил альбом «ЗЛА НЕТ», в котором представил новое звучание и очередную трансформацию своего лирического героя. В аранжировках заметную роль играют женский бэк-вокал и саксофон. Изменилось и настроение. На смену агрессии и прямому бунту пришли размышления об экзистенциализме, красоте упадка и любви. Ступников описал свои ощущения от альбома.
«Двоякое ощущение. На самом деле я очень сильно люблю Дельфина, мне всегда интересно наблюдать за его трансформацией. Но, с одной стороны, он постоянно меняется — это то рэп-коллажи, то минималистичный аккомпанемент, то добавление необычных инструментов, типа скрипки на концертах. Он старается откликаться и на то, что происходит в обществе, но делая это парадоксально и метафорически. С другой стороны, его герой всегда плюс-минус один и тот же, потому что это сам Дельфин. Да, иногда он может скрываться под ширмой каких-то агрессивных фриков, или напротив каких-то закрытых эскапистов. Этот альбом, я так понимаю, некий срез нынешнего Дельфина», — отметил он.
В связи с этим собеседник НСН заявил, что не существует понятия классического Дельфина.
«Парадокс Дельфина состоит в том, что понятия классического Дельфина не существует. Для каждого будет свой классический Дельфин. Я ценю все его грани, потому что он мне интересен как человек, и я признаю его несомненный дар поэта и музыканта. Для меня этот альбом — знак качества», — уточнил он.
Также Ступников раскрыл, какие музыкальные изменения обнаружил в этом альбоме.
«Это та же самая электроника, но постоянно на переднем плане звучит саксофон, не знаю, живой или сэмплы. В этом плане альбом ближе к какому-то такому эйсид-джазу. Он достаточно элегантный и комфортный по саунду. Что касается его концертов, то каждый из них не похож на другой. При этом все его выступления проходят на высшем уровне, потому что он даже сам ранее работал цветовиком», — подытожил он.
Ранее рок-музыкант Найк Борзов в интервью НСН раскрыл секреты эксперимента с созданием ИИ-артистов для записи песен на его новом альбоме «Артишок».
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