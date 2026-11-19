Новый альбом российского исполнителя Дельфин (Андрей Лысиков) является неким срезом нынешнего Дельфина, потому что его лирический герой, за кем бы он там иногда не прятался в своих песнях, это всегда он сам. Об этом НСН рассказал музыкальный обозреватель Денис Ступников.

Дельфин выпустил альбом «ЗЛА НЕТ», в котором представил новое звучание и очередную трансформацию своего лирического героя. В аранжировках заметную роль играют женский бэк-вокал и саксофон. Изменилось и настроение. На смену агрессии и прямому бунту пришли размышления об экзистенциализме, красоте упадка и любви. Ступников описал свои ощущения от альбома.

«Двоякое ощущение. На самом деле я очень сильно люблю Дельфина, мне всегда интересно наблюдать за его трансформацией. Но, с одной стороны, он постоянно меняется — это то рэп-коллажи, то минималистичный аккомпанемент, то добавление необычных инструментов, типа скрипки на концертах. Он старается откликаться и на то, что происходит в обществе, но делая это парадоксально и метафорически. С другой стороны, его герой всегда плюс-минус один и тот же, потому что это сам Дельфин. Да, иногда он может скрываться под ширмой каких-то агрессивных фриков, или напротив каких-то закрытых эскапистов. Этот альбом, я так понимаю, некий срез нынешнего Дельфина», — отметил он.