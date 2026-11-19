Россиянам объяснили, как можно тревогу за карьеру превратить в стратегию
Беспокойство за карьеру может стать поводом проверить востребованность своих навыков. Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал руководитель направления контроля качества «Битрикс24» Олег Строкатый.
По его словам, начинать следует с проверки фактов, так как информация «о сокращениях в другой компании не описывает положение конкретного человека». На данном этапе полезно изучить вакансии на сопоставимые должности и обсудить с начальством планы команды.
Далее нужно выяснить, какую именно часть работы затронут изменения. При внедрении нового инструмента следует попробовать его на небольшой задаче и понять, в каких моментах по-прежнему будет требоваться участие специалиста. Недостающие навыкы нужно осваивать через практику.
«Специально вызывать у себя тревогу не нужно, достаточно привычки отмечать изменения и разбираться, как они затрагивают работу», — подчеркнул эксперт.
Строкатый добавил, что само чувство тревоги еще не является доказательством угрозы увольнения.
Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что сегодня опытных специалистов старшего возраста зачастую просят остаться в компаниях в качестве наставников.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Клименко: Пока «Википедия» не запрещена, россияне не перейдут на аналоги
- Эксперт назвал возможные цели ответа России на удары по Крымскому мосту
- Насилие над связью: Правительству РФ предложили отменить роуминг с Китаем
- В Польше возмутились приветствием Трампа в адрес Путина
- В Армении не поверили в отставку Пашиняна
- Айтишникам в Санкт-Петербурге стало трудно найти работу
- СМИ: Великобритания, Франция и Германия обсудили встречу с Россией в Москве
- Песков: Победу над неонацизмом приближает продолжение спецоперации
- Невролог объяснил, почему после свиного гриппа страдает память
- МИД РФ выразил протест Финляндии из-за ограничений на въезд для россиян