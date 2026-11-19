По его словам, начинать следует с проверки фактов, так как информация «о сокращениях в другой компании не описывает положение конкретного человека». На данном этапе полезно изучить вакансии на сопоставимые должности и обсудить с начальством планы команды.

Далее нужно выяснить, какую именно часть работы затронут изменения. При внедрении нового инструмента следует попробовать его на небольшой задаче и понять, в каких моментах по-прежнему будет требоваться участие специалиста. Недостающие навыкы нужно осваивать через практику.

«Специально вызывать у себя тревогу не нужно, достаточно привычки отмечать изменения и разбираться, как они затрагивают работу», — подчеркнул эксперт.

Строкатый добавил, что само чувство тревоги еще не является доказательством угрозы увольнения.

Ранее член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила «Радиоточке НСН», что сегодня опытных специалистов старшего возраста зачастую просят остаться в компаниях в качестве наставников.