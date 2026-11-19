«У группы “Любэ” за годы ее существования накопилось огромное количество хитов, которые невозможно вместить в одну концертную программу. Коллектив не нуждается в каком-то большом альбоме. Сегодня слушатель в принципе перестал воспринимать музыку альбомами. Он слушает в основном синглами, фрагментарно. Но когда происходят какие-то даты, как в случае 70-летием, юбилей группы или еще что-то, то тогда, конечно, это имеет смысл. Чтобы зафиксировать какой-то отрезок времени и к юбилею выпустить альбом. Безусловно, это всегда приятное событие и для поклонников, и для музыкантов», – отметил Полупанов.

К своему юбилею Николай Расторгуев подходит в статусе безоговорочного патриарха так называемого «корневого» русского поп-рока. При этом образ и самого Расторгуева за прошедшие годы, и его коллектива – не стоял на месте, а трансформировался.

«Если мы вспомним 90-е, то там были заигрывания с люберецкой шпаной, музыканты выходили подкачанные, это выглядело из сегодняшнего дня – немножко наивно. Они искали свой стиль. Потом у Николая Расторгуева появились гимнастерка, галифе, сапоги, то есть такой военизированный образ. Была песня “Комбат”, с которой, думаю, прежде всего и была связана эта трансформация и смена имиджа. Сегодня Николай Расторгуев, как мне кажется, все реже использует эту форму, она ему не нужна, он выходит в костюмах, удобной для себя концертной одежде, и особо не парится по этому поводу. Как-то он мне сказал такую фразу: “Главное – не надо пыжиться!”. Вот так он и живет. Им не нужен особый пиар, не нужны интервью, и по большому даже новые песни им не нужны. Есть такое выражение: пусть новые песни пишет тот, у кого старые плохие. Этим принципом, мне кажется, группа “Любэ” и руководствуется», – рассказал критик.

Говоря об имидже, Полупанов отмечает, что работать над ним нужно прежде всего молодым коллективам.

«Это нужно начинающим музыкантам. Чтобы запомниться и выделиться. А сегодня группа “Любэ”, на мой взгляд, не испытывает недостатка в узнавании. Ей не нужно делать какую-то единую униформу. Группа уже переросла все это, и может выходить на сцену, как угодно. Она стала народной. Но вот ее стиль к року я бы все же не относил. Да, есть гитары, ударные, но тем не менее в музыке “Любэ” больше поп-элементов. Я бы назвал ее стиль “поп-шансоном”. В классическое представление о рок-музыке, конечно, ”Любэ” не выписывается», – считает Полупанов.

Среди тех музыкантов, которых сегодня можно бы было отнести к преемникам «Любэ», музыкальный критик выделил несколько артистов.