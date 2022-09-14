Пашинян назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном
14 сентября 202216:31
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном, сообщает РИА Новости.
По его словам, по уточнённым данным с армянской стороны погибли 105 человек.
Ранее Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что потери армянской стороны при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек, сообщает RT.
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14 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru