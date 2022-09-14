Пашинян назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте назвал число погибших при обстрелах на границе с Азербайджаном, сообщает РИА Новости.

ОДКБ направит в Армению миссию для оценки ситуации на границе с Азербайджаном

По его словам, по уточнённым данным с армянской стороны погибли 105 человек.

Ранее Пашинян, выступая в парламенте, заявил, что потери армянской стороны при обстрелах на границе с Азербайджаном составили 49 человек, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: government.ru
ТЕГИ:ПогибшиеАзербайджанАрменияНикол Пашинян
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры