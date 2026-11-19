МИД РФ выразил протест Финляндии из-за ограничений на въезд для россиян
МИД России выразил решительный протест в связи с введением дополнительных ограничений на въезд граждан РФ, в том числе спортсменов. 19 ноября в ведомство вызвали временную поверенную в делах Финляндии в Москве Маарит Кейтанен, сообщили там.
Москва расценила решение Хельсинки как дискриминацию по национальному признаку, противоречащую принципам международного спортивного движения и фундаментальным нормам в области прав человека.
Также в РФ потребовали от финляндских властей вернуться к деполитизированному подходу к участию российских спортсменов в международных соревнованиях.
В МИД подчеркнули, что все недружественные действия республики фиксируются и будут учитываться при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений между странами.
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал лишить Норвегию, Финляндию и Чехию прав на соревнования из-за проблем с российскими атлетами.
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