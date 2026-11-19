Москва расценила решение Хельсинки как дискриминацию по национальному признаку, противоречащую принципам международного спортивного движения и фундаментальным нормам в области прав человека.



Также в РФ потребовали от финляндских властей вернуться к деполитизированному подходу к участию российских спортсменов в международных соревнованиях.



В МИД подчеркнули, что все недружественные действия республики фиксируются и будут учитываться при дальнейшем выстраивании двусторонних отношений между странами.



Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев призвал лишить Норвегию, Финляндию и Чехию прав на соревнования из-за проблем с российскими атлетами.

