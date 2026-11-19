Россиянам посоветовали в 2027 году брать отпуск в апреле, а не в мае
В 2027 году отпуск в апреле может оказаться выгоднее майского. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала кандидат экономических наук, доцент РЭУ имени Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Она пояснила, что речь идёт об общей сумме отпускных и зарплаты. По её словам, рассчёт отпускных осуществляется на основе среднего заработка за предшествующие 12 календарных месяцев. В случае, если расчётная база одинаковая, то сумма за одинаковое число дней отпуска тоже будет одинаковой. Различаться будет только заработная плата за оставшиеся рабочие дни.
Иванова-Швец привела в пример сотрудника с месячной зарплатой в 100 тысяч рублей и сравнила выплаты за отпуск с 5 по 18 апреля и с 17 по 30 мая.
«Зарплата за отработанную часть апреля составит 54 545,45 рубля, мая — 47 368,42 рубля. Вместе с отпускными получится соответственно около 102 327 и 95 150 рублей до налога. Разница — примерно 7177 рублей», — заключила эксперт.
Ранее в Госдуме заявили, что работодатели могут перечислить сотрудникам зарплату за декабрь досрочно, если по графику выплата придется на новогодние каникулы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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