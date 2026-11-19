Она пояснила, что речь идёт об общей сумме отпускных и зарплаты. По её словам, рассчёт отпускных осуществляется на основе среднего заработка за предшествующие 12 календарных месяцев. В случае, если расчётная база одинаковая, то сумма за одинаковое число дней отпуска тоже будет одинаковой. Различаться будет только заработная плата за оставшиеся рабочие дни.

Иванова-Швец привела в пример сотрудника с месячной зарплатой в 100 тысяч рублей и сравнила выплаты за отпуск с 5 по 18 апреля и с 17 по 30 мая.

«Зарплата за отработанную часть апреля составит 54 545,45 рубля, мая — 47 368,42 рубля. Вместе с отпускными получится соответственно около 102 327 и 95 150 рублей до налога. Разница — примерно 7177 рублей», — заключила эксперт.

Ранее в Госдуме заявили, что работодатели могут перечислить сотрудникам зарплату за декабрь досрочно, если по графику выплата придется на новогодние каникулы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

