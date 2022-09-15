Армения: Баку и Ереван договорились о прекращении огня

Стало известно о достижении договоренности о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.

Жители Армении призвали депутатов объявить импичмент Пашиняну

Об этом общественному телевидению Армении сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. «При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня», — заявил он.

Ранее стало известно, что оппозиционные депутаты Армении направились в здание парламента с тем, чтобы инициировать процесс импичмента главе правительства Николу Пашиняну, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный КарабахАзербайджанАрмения
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