Армения: Баку и Ереван договорились о прекращении огня
Стало известно о достижении договоренности о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе.
Об этом общественному телевидению Армении сообщил секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. «При вовлеченности международного сообщества удалось достичь договоренности о прекращении огня», — заявил он.
Ранее стало известно, что оппозиционные депутаты Армении направились в здание парламента с тем, чтобы инициировать процесс импичмента главе правительства Николу Пашиняну, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru