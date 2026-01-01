Впервые трое россиян получили 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Впервые сразу три россиянина разделили 1 млрд рублей, выигранный в новогоднем розыгрыше «Русского лото». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на крупнейшего распространителя гослотерей.

Уточняется, что каждый из победителей получил 333 млн 333 тысячи 333 рубля. Согласно предварительным данным, указанные суммы выиграли жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей.

В компании объяснили, что вероятность того, что 1 млрд рублей получит лишь один человек, составляла свыше 60%, а сразу два или более — 40%. Такое уже происходило в 2019 и 2022 годах, добавили в «Столото».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею свыше 31 млн рублей.

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
