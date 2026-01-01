Впервые трое россиян получили 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Уточняется, что каждый из победителей получил 333 млн 333 тысячи 333 рубля. Согласно предварительным данным, указанные суммы выиграли жители Новосибирской, Свердловской и Тюменской областей.

В компании объяснили, что вероятность того, что 1 млрд рублей получит лишь один человек, составляла свыше 60%, а сразу два или более — 40%. Такое уже происходило в 2019 и 2022 годах, добавили в «Столото».

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что жительница Дальнего Востока выиграла в лотерею свыше 31 млн рублей.