Талибы допустили улучшение отношений с США при Трампе

Запрещенная в России террористическая организация «Талибан» рассчитывает на улучшение отношений с США при победившем на выборах Дональде Трампе. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейль Шахин.

«Последний пряник»: Признание талибов лишит Россию рычага воздействия на Афганистан

По его словам, улучшение отношений между Кабулом и Вашингтоном может привести к признанию «Талибана».

«Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами», - заключил Шахин.

Ранее глава второго департамента Азии российского МИД, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций принято в РФ на высшем уровне, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: twitter.com/pnews360
ТЕГИ:АфганистанДональд ТрампСШАТалибан

Горячие новости

Все новости

партнеры