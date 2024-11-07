Талибы допустили улучшение отношений с США при Трампе

По его словам, улучшение отношений между Кабулом и Вашингтоном может привести к признанию «Талибана».

«Мы хотим нормальных отношений с Америкой и хотим их с остальными странами», - заключил Шахин.

Ранее глава второго департамента Азии российского МИД, спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов заявил, что решение об исключении движения «Талибан» из списка террористических организаций принято в РФ на высшем уровне, сообщает RT.

