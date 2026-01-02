Россиянам рассказали о росте зарплат в 2026 году
Наталья Голованова заявила НСН, что в 2026 году из-за поддержки государства выиграют сельское хозяйство, медицина и образование, а Алексей Захаров уверен, что зарплаты вырастут везде, но не у всех.
В новом году компании, выполняющие госзаказы, опытные IT-специалисты и кадровый сектор будут чувствовать себя наиболее комфортно: в этих отраслях растет не только количество вакансий, но и зарплаты. Об этом НСН рассказала глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова.
«В 2026 относительно комфортно будет чувствовать себя промышленность — отрасли, связанные с госзаказом и импортозамещением. Продолжит развиваться IT и сфера информационной безопасности, однако привилегии при найме коснутся только опытных специалистов, среди junior-ов будет расти конкуренция, в том числе из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). За год в Москве больше всех зарплаты подросли в кадрах (15%) и в банковском секторе (12,9%), инженерно-технических работников (ИТР) в промышленности (12,8%) и примерно настолько же у ИТР в строительстве. На 10% больше готовы платить и в маркетинге, рекламе и PR. Наибольшее число вакансий сегодня предлагают в ритейле, промышленности, производстве, строительстве, недвижимости и логистике. Также в топ-10 вошли туризм, IT, связь и медицина», - рассказала она.
Также специалист отметила, что государство продолжит оказывать поддержку критически важным отраслям, среди которых не только производство, ВПК, но и сельское хозяйство, медицина, образование и наука. Также благодаря нацпроектам выиграет сфера строительства и логистика.
В свою очередь президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров заверил, что зарплаты практически во всех отраслях продолжат расти, а вот дефицит кадров сохранится.
«Зарплаты подрастут абсолютно везде, поскольку инфляция никуда не уходит. Государство сказало, что оно проиндексирует зарплату государственным служащим, соответственно коммерческий сектор будет тянуться за государством. Поэтому пока есть высокая инфляция, зарплаты будут расти. Это не значит, что они вырастут у всех, но в среднем по рынку вырастут. Дефицит кадров сохранится абсолютно во всех отраслях. Здесь ничего не поменяется ни в следующем году, ни через два года», - подытожил он в разговоре с НСН.
Ранее помощник депутата Госдумы и преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2026 году с высокой вероятностью сохранится скрытая безработица, набирающая темпы в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
