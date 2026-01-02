Также специалист отметила, что государство продолжит оказывать поддержку критически важным отраслям, среди которых не только производство, ВПК, но и сельское хозяйство, медицина, образование и наука. Также благодаря нацпроектам выиграет сфера строительства и логистика.

В свою очередь президент и основатель сервиса Superjob Алексей Захаров заверил, что зарплаты практически во всех отраслях продолжат расти, а вот дефицит кадров сохранится.

«Зарплаты подрастут абсолютно везде, поскольку инфляция никуда не уходит. Государство сказало, что оно проиндексирует зарплату государственным служащим, соответственно коммерческий сектор будет тянуться за государством. Поэтому пока есть высокая инфляция, зарплаты будут расти. Это не значит, что они вырастут у всех, но в среднем по рынку вырастут. Дефицит кадров сохранится абсолютно во всех отраслях. Здесь ничего не поменяется ни в следующем году, ни через два года», - подытожил он в разговоре с НСН.

Ранее помощник депутата Госдумы и преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что в 2026 году с высокой вероятностью сохранится скрытая безработица, набирающая темпы в 2025 году, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

