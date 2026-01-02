Минобороны: За ночь ПВО сбили 64 дрона ВСУ

Минувшей ночью 2 января российские силы ПВО ликвидировали 64 беспилотника ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве уточнили, что это произошло в период с 23:00 часов по Москве 1 января до 7:00 утра 2 января. Отмечается, что 20 дронов были сбиты над Самарской областью, по восемь — над Воронежской и Саратовской, по шесть — над Рязанской и Ростовской, а также семь — над Московским регионом, в том числе пять БПЛА, которые летели на столицу.

В Минобороны добавили, что еще три беспилотника сбили над Тульским регионом, два — над Белгородским и по одному — над Курским, Калужским, Пензенским и Тамбовским.

Ранее в МО объявили, что вечером 1 января в период с 16:00 до 23:00 часов по московскому времени ПВО над территорией России уничтожили 201 дрон ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

