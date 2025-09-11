Чупрыгин подчеркнул, что никто не рискнет начать боевые действия против Израиля в связи с этой ситуацией еще и потому, что за ним стоят США, а в Катаре понимают отношение мира к ХАМАС.

«Израиль сегодня самая мощная сила на Ближнем Востоке, плюс за ними стоят американцы. Конечно, никакая страна на них не нападет. Тем более Катару надо сохранить свою позицию основного партнера США за пределами НАТО. Вообще Катар может многое себе позволить, благодаря тому, что на его территории находится громадная база США. Но катарцы тоже понимают, что ситуация неоднозначная, так как приютили у себя ХАМАС. А это, кто бы что ни говорил, по сути, террористическая организация, которая не за арабское государство Палестина, а за свое исламское государство», - отметил собеседник НСН.

Говоря о том, какое будущее ждёт Нетаньяху, если он когда-нибудь потеряет власть, Чупрыгин выразил уверенность, что тот не уйдет от суда.

«Что касается Нетаньяху, то он может очень сильно присесть в тюрьму. Внутри Израиля достаточно сил, которые хотели бы видеть его за решеткой», - подытожил он.

Ранее премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что его страна оставляет за собой право ответить на израильские удары по Дохе, в результате которых погибли члены группировки ХАМАС. При этом, как позднее сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», лидер ХАМАС Халед Машаль не был на месте атаки Израиля в Дохе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

