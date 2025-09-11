Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
Скорее всего, никакой ответственности для Нетаньяху после операции в Дохе не будет, так как за ним стоят американцы, заявил НСН Андрей Чупрыгин.
Операция Израиля в Катаре против радикального палестинского движения ХАМАС могла быть спланирована совместно со странами Персидского залива. Об этом НСН рассказал преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.
Во вторник, 9 сентября, Израиль провел операцию по устранению высокопоставленных членов политбюро ХАМАС на территории Катара. Действия Тель-Авива вызвали осуждение в международном сообществе. Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал от Катара выслать всех террористов, либо привлечь к ответственности, иначе Израиль сделает это сам. Катар обвинения Нетаньяху отверг и пригрозил, что будет пытаться привлечь к ответственности его самого. Чупрыгин отметил, что Нетаньяху за эту операцию ничего не грозит.
«Я думаю, что никаких последствий для Израиля от его действий в Катаре не будет. Израильтяне такое неожиданное мероприятие просто так бы не провели. Во-первых, надо было собрать всех в одном месте. Во-вторых, в таком месте, куда можно нанести удар. В-третьих, удар наносили самолетом. Значит, летели через третьи страны. И, в общем, никто не пытался их перехватить. Учитывая, что ситуация с ХАМАС уже давно в тупике, вполне вероятно, что политические элиты арабских стран и, в частности, Персидского залива давно хотели избавиться от этой проблемы, и выбрали это сделать руками Израиля. Так что, скорее всего, была договоренность и совместные усилия. Ну а после удара уже каждый играет свою роль. Нетаньяху берет на себя полную ответственность, снимая вероятное обвинение со Штатов, Катара. А США утверждают, что это не в интересах Израиля и США. Тем более, что непонятны результаты налета. Сначала говорили, что уничтожен Халед Машаль (лидер ХАМАС. - Прим. НСН), а теперь это опровергают», - рассказал он.
Чупрыгин подчеркнул, что никто не рискнет начать боевые действия против Израиля в связи с этой ситуацией еще и потому, что за ним стоят США, а в Катаре понимают отношение мира к ХАМАС.
«Израиль сегодня самая мощная сила на Ближнем Востоке, плюс за ними стоят американцы. Конечно, никакая страна на них не нападет. Тем более Катару надо сохранить свою позицию основного партнера США за пределами НАТО. Вообще Катар может многое себе позволить, благодаря тому, что на его территории находится громадная база США. Но катарцы тоже понимают, что ситуация неоднозначная, так как приютили у себя ХАМАС. А это, кто бы что ни говорил, по сути, террористическая организация, которая не за арабское государство Палестина, а за свое исламское государство», - отметил собеседник НСН.
Говоря о том, какое будущее ждёт Нетаньяху, если он когда-нибудь потеряет власть, Чупрыгин выразил уверенность, что тот не уйдет от суда.
«Что касается Нетаньяху, то он может очень сильно присесть в тюрьму. Внутри Израиля достаточно сил, которые хотели бы видеть его за решеткой», - подытожил он.
Ранее премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани заявил, что его страна оставляет за собой право ответить на израильские удары по Дохе, в результате которых погибли члены группировки ХАМАС. При этом, как позднее сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ», лидер ХАМАС Халед Машаль не был на месте атаки Израиля в Дохе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Учения России и Белоруссии не нацелены против других стран
- Врач: Родители снимают с себя ответственность, когда приводят ребенка к психологу
- Почему психические расстройства обострятся с приходом дождей
- Глава Совета отцов призвал запретить аниме в России
- Предварительный сговор: Почему Нетаньяху ничего не будет за удар по Катару
- Врач Кондрахин объяснил смерти детей в школах в начале учебного года
- Фармацевтов предупредили о штрафах за продажу антидепрессантов без рецепта
- Польша уведомила Белоруссию о закрытии пунктов пропуска на границе с 12 сентября
- Когда прием нейролептиков может привести к летальному исходу
- Депутат Делягин не поверил в снижение цен в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru