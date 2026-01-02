Сборы фильма «Чебурашка-2» превысили 1 млрд рублей
Сборы нового российского фильма «Чебурашка-2» в отечественном прокате превысили 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС).
Лента режиссера Дмитрия Дьяченко смогла преодолеть отметку в 1 млрд рублей на следующий день после начала проката. На большие экраны в России картина вышла 1 января 2026 года.
На момент написания материала «Чебурашка-2», по подсчетам ЕАИС, собрал 1 млрд 15 млн 348 тысяч 198 рублей. Отмечается, что в эти данные входит выручка от предпродаж билетов на ближайшие дни.
Первая часть «Чебурашки» вышла в январе 2023 года и стала самым кассовым российским фильмом в истории отечественного проката. Сборы ленты превысили 6,7 млрд рублей, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее актер Федор Добронравов, исполнивший роль Гены в фильмах о Чебурашке, рассказал НСН, что в работу над новой картиной каждый вложил много любви.
