В новогодние праздники россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей
В новогодние праздники россияне смогут заработать от 70 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».
Согласно информации аналитиков, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают заработок до 200 тысяч рублей. При этом курьерам в Тамбове обещают заплатить до 160 тысяч рублей за смену от четырех часов в день при доставке продуктов и товаров первой необходимости.
Отмечается, что в Сочи ищут упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тысяч рублей, которые должны будут принимать и выгружать товары, а также упаковывать и комплектовать заказы.
Кроме того, по данным источника, в столице необходимы детские аниматоры с зарплатой до 80 тысяч рублей. Между тем, в Казани продавцу-кассиру в магазине пиротехники обещают заплатить до 70 тысяч рублей.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что впервые трое россиян получили 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото».
