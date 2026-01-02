В новогодние праздники россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей

В новогодние праздники россияне смогут заработать от 70 тысяч до 200 тысяч рублей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Согласно информации аналитиков, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают заработок до 200 тысяч рублей. При этом курьерам в Тамбове обещают заплатить до 160 тысяч рублей за смену от четырех часов в день при доставке продуктов и товаров первой необходимости.