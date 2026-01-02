По словам собеседницы НСН, при работе над фильмом было много натурных съемок, которые требовали особой подготовки. При этом путешествие, в которое отправляются герои, способствует их трансформации.

«Все сцены фильма крутые, потому что все они очень масштабные. Подготовка к каждой из них была сложной, учитывая, в каких местах мы снимали, а это — горы, реки, леса, озера. Лично мне больше всего запомнились речные съемки и съемки в горах. Моя героиня Соня меняется по ходу развития сюжета. Каждый человек, даже самый веселый и добрый, поменяется в таком тяжелом путешествии», - заявила Смирнова.

Ранее актриса Полина Максимова, исполнившая в фильме роль дочери Гены, заявила «Радиоточке НСН», что в картину вложено много нравственного подтекста, который может заинтересовать не только детей.

