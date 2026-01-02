«Сценаристы не скупились»: Ева Смирнова о съемках в «Чебурашке 2» и любимых сценах
Ева Смирнова рассказала НСН, что при работе над фильмом «Чебурашка 2» не обошлось без сложных натурных съемок на воде.
Фильм «Чебурашка 2» затрагивает множество глубоких тем, однако сказочность вытягивает всю грусть из картины, отметила в беседе с НСН актриса Ева Смирнова. Она исполнила в проекте роль Сони, внучки Риммы Шапокляк.
Новый фильм Дмитрия Дьяченко представили в кинотеатрах с 1 января 2026 года, и уже к утру 2 января картина собрала в новогоднем прокате миллиард рублей (с учетом предпродаж на следующие дни). В продолжении среди прочего Чебурашка сбегает в горы вместе с внуком Гены Гришей и Соней. Шапокляк и Гена объединяются, чтобы найти детей. Смирнова отметила, что сценаристы вложили в картину много смелых идей.
«"Чебурашка 2" — довольно сложный проект, учитывая количество графики, приключений, размах и фантазию сценаристов. Они не скупились, вложили во второй фильм все то, что хотели снять за несколько лет, но мы не боимся препятствий и трудностей! В новом фильме затронуты очень глубокие темы, зрителю будет, о чем подумать. Однако сказка вытягивает всю грусть из этой картины», - рассказала она.
По словам собеседницы НСН, при работе над фильмом было много натурных съемок, которые требовали особой подготовки. При этом путешествие, в которое отправляются герои, способствует их трансформации.
«Все сцены фильма крутые, потому что все они очень масштабные. Подготовка к каждой из них была сложной, учитывая, в каких местах мы снимали, а это — горы, реки, леса, озера. Лично мне больше всего запомнились речные съемки и съемки в горах. Моя героиня Соня меняется по ходу развития сюжета. Каждый человек, даже самый веселый и добрый, поменяется в таком тяжелом путешествии», - заявила Смирнова.
Ранее актриса Полина Максимова, исполнившая в фильме роль дочери Гены, заявила «Радиоточке НСН», что в картину вложено много нравственного подтекста, который может заинтересовать не только детей.
