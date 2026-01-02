Не только джаз: Бутман назвал главным событием-2025 встречу Путина и Трампа
Игорь Бутман рассказал НСН, что 2025 год запомнился ему не только музыкальными событиями и поделился масштабными планами на 2026 год.
Народный артист России, саксофонист, художественный руководитель «Московского джазового оркестра» Игорь Бутман заявил в разговоре с НСН, что 2025 год запомнился ему не только личными творческими событиями, но и встречей президентов России и США.
«Все события важны. Важны музыкальные события – концерты, московские и петербургские фестивали. Также важное событие - встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Две великие страны должны дружить на благо всей планеты, это самое главное. Мир должен стать лучше благодаря здравым партнерским отношениям двух стран. Не все это понимают, но хотя бы два человека готовы идти на компромисс, на решения. Это самое главное для меня», - заявил он.
По словам собеседника НСН, на 2026 год у него масштабные творческие планы.
«У нас много материала записано, много еще хотим записать. Все это надо осуществить. Также у нас намечаются большие гастроли за рубеж, поездка на Кубу, в Никарагуа, Индию. Молодые музыканты добавляют в репертуар оркестра свою музыку, которая соответствует моим представлениям о прекрасном. Эта музыка также хорошо принимается публикой», - рассказал Бутман.
Он также пожелал россиянам в новом году оставаться здоровыми и счастливыми, сохраняя хорошее настроение.
«Желаю всем счастья, здоровья, новых открытий музыкальных и творческих. Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и понимали, что только от нас самих зависит все наше будущее и наше хорошее настроение. Всех с праздником! Удачи, душевных и физических сил!», - отметил джазмен.
