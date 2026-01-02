Он также пожелал россиянам в новом году оставаться здоровыми и счастливыми, сохраняя хорошее настроение.

«Желаю всем счастья, здоровья, новых открытий музыкальных и творческих. Желаю, чтобы все были здоровы, счастливы и понимали, что только от нас самих зависит все наше будущее и наше хорошее настроение. Всех с праздником! Удачи, душевных и физических сил!», - отметил джазмен.

Ранее режиссер и мультипликатор Константин Бронзит в эфире НСН пожелал россиянам в Новом году душевного равновесия и допустил, что в будущем зрителей ждет еще больше мультфильмов.

