В ИКИ РАН объявили, когда в 2026 году начнется первая ощутимая магнитная буря
Первая ощутимая в 2026 году магнитная буря начнется в ночь на 3 января. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Ученые сообщили, что вероятность достижения бурей уровня G3 составляет примерно 30%.
Отмечается, что причиной ожидаемой бури стала мощная солнечная вспышка уровня M7.1, которая произошла днем 1 января. Известно, что она сопровождалась выбросом массы, частично направленным к Земле.
При этом в ИКИ РАН рассказали, что в новогоднюю ночь, несмотря на неблагоприятные космические условия и продолжающееся действие корональной дыры на поверхности Солнца, геомагнитная активность оставалась низкой. Уточняется, что слабые полярные сияния были видны на широтах 65–75 градусов, в том числе в Мурманске, но облачность могла помешать их заметить.
Специалисты объяснили, что в ближайшие дни сохранится вероятность дополнительных геомагнитных возмущений в связи с продолжающимся влиянием дыры. При этом, согласно прогнозу ученых, геомагнитная обстановка в период новогодних праздников будет спокойной, если только не произойдут новые сильные вспышки на Солнце.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ИКИ РАН объявили, когда в 2026 году начнется первая ощутимая магнитная буря
- Впервые трое россиян получили 1 млрд рублей в новогоднем розыгрыше «Русского лото»
- «Челси» уволил главного тренера Мареску
- Германия и Румыния перестали признавать загранпаспорта РФ без биометрии
- В Амстердаме сгорела церковь 19 века
- На Кубани из-за непогоды более 40 тысяч человек остались без света
- В РФ доход по вкладам до 160 тысяч рублей освободят от налога
- Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших в Херсонской области
- «С улыбкой, кураем и думброй»: Группа Ay Yola анонсировала тур и новый альбом
- В Белгородской области при атаке БПЛА ВСУ пострадали 3 человека
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru