В ИКИ РАН объявили, когда в 2026 году начнется первая ощутимая магнитная буря

Первая ощутимая в 2026 году магнитная буря начнется в ночь на 3 января. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые сообщили, что вероятность достижения бурей уровня G3 составляет примерно 30%.

Отмечается, что причиной ожидаемой бури стала мощная солнечная вспышка уровня M7.1, которая произошла днем 1 января. Известно, что она сопровождалась выбросом массы, частично направленным к Земле.