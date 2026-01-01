В ИКИ РАН объявили, когда в 2026 году начнется первая ощутимая магнитная буря

Первая ощутимая в 2026 году магнитная буря начнется в ночь на 3 января. Об этом говорится в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Ученые сообщили, что вероятность достижения бурей уровня G3 составляет примерно 30%.

Отмечается, что причиной ожидаемой бури стала мощная солнечная вспышка уровня M7.1, которая произошла днем 1 января. Известно, что она сопровождалась выбросом массы, частично направленным к Земле.

При этом в ИКИ РАН рассказали, что в новогоднюю ночь, несмотря на неблагоприятные космические условия и продолжающееся действие корональной дыры на поверхности Солнца, геомагнитная активность оставалась низкой. Уточняется, что слабые полярные сияния были видны на широтах 65–75 градусов, в том числе в Мурманске, но облачность могла помешать их заметить.

Специалисты объяснили, что в ближайшие дни сохранится вероятность дополнительных геомагнитных возмущений в связи с продолжающимся влиянием дыры. При этом, согласно прогнозу ученых, геомагнитная обстановка в период новогодних праздников будет спокойной, если только не произойдут новые сильные вспышки на Солнце.

