США обсуждают с талибами возвращение на базу Баграм в Афганистане
Администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с движением «Талибан» о возможности восстановления ограниченного военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом пишет The Wall Street Journal.
По данным издания, Вашингтон рассматривает базу как стратегическую точку для запуска контртеррористических операций в регионе, отмечает RT.
Переговоры находятся на ранней стадии, американскую сторону на них представляет спецпосланник президента по делам заложников Адам Белер.
База Баграм, расположенная недалеко от Кабула, использовалась американскими военными почти два десятилетия до вывода войск США из Афганистана в 2021 году, передает «Радиоточка НСН».
