США обсуждают с талибами возвращение на базу Баграм в Афганистане

Администрация президента США Дональда Трампа начала переговоры с движением «Талибан» о возможности восстановления ограниченного военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По данным издания, Вашингтон рассматривает базу как стратегическую точку для запуска контртеррористических операций в регионе, отмечает RT.