«Челси» уволил главного тренера Мареску
Футбольный клуб «Челси» уволил Энцо Мареску с поста главного тренера. Об этом говорится на официальном сайте лондонского ФК.
Уточняется, что решение об отставке итальянского специалиста было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» одержал лишь одну победу при двух поражениях и четырех ничьих. При этом имя преемника Мареску пока не называется.
45-летний Энцо Мареску возглавил лондонский ФК в июне 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления на год. Под руководством итальянца «Челси» выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.
До этого Мареску был главным тренером «Лестера», ставшим победителем Чемпионшипа в сезоне-2023/24. К тому же итальянец возглавлял молодежную команду «Манчестер Сити» в 2020-2021 годах, а в 2022-2023 годах входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в качестве ассистента. Кроме того, Мареску работал главным тренером итальянской «Пармы», а также входил в штабы «Севильи», «Асколи» и «Вест Хэма».
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что нападающий екатеринбургского ФК «Урал» Максим Воронов перешел в московский ЦСКА.
