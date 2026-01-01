«Челси» уволил главного тренера Мареску

Футбольный клуб «Челси» уволил Энцо Мареску с поста главного тренера. Об этом говорится на официальном сайте лондонского ФК.

Уточняется, что решение об отставке итальянского специалиста было принято после того, как в последних семи матчах Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» одержал лишь одну победу при двух поражениях и четырех ничьих. При этом имя преемника Мареску пока не называется.

45-летний Энцо Мареску возглавил лондонский ФК в июне 2024 года, подписав контракт сроком на пять лет с опцией продления на год. Под руководством итальянца «Челси» выиграл Лигу конференций и клубный чемпионат мира.