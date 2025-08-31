«Правительственная чехарда»: В РАН исключили добровольный уход Макрона с поста президента Франции

При этом в пресс-службе Елисейского дворца объявили, что Макрон не собирается досрочно уходить в отставку. Федоров подтвердил, что во Франции многие действительно выступают за отправку правительства в отставку.

«Большинство высказывается за то, чтобы отправить правительство в отставку. Но все будет завесить от решения социалистов. В нижней палате у них 65 или 66 кресел. Пока они настроены голосовать против правительства Байру, что обрекает на отставку нынешний кабинет министров. Но все-таки у депутатов, несмотря на нелюбовь к нынешнему правительству, есть понимание, как бы не сделать еще хуже. Потому что этот кризис во Франции длится уже больше года: правительственная чехарда, нет устойчивого большинства. Его не было и с 2022 года, но сейчас особенно усугубилась ситуация после последних досрочных парламентских выборов. Парламент сильно поляризован, там крайне левые и крайне первые образуют большинство. Договориться с серединой — блоком Макрона, никто не может. Думаю, Макрону придется смириться с ситуацией, потому что это уже как политический цугцванг: любые его решения ухудшают ситуацию. Юридических оснований, чтобы выгнать его из Елисейского дворца, для его отставки — нет, потому что он ничего не нарушил», - отметил он.