«Правительственная чехарда»: В РАН исключили добровольный уход Макрона с поста президента Франции
Научный сотрудник РАН Сергей Федоров в эфире НСН подчеркнул, что, даже если во Франции появится новый премьер-министр, он тоже не будет опираться на большинство в парламенте, что делает действующего французского президента еще более уязвимым.
Президент Франции Эммануэль Макрон добровольно не покинет свой пост, поэтому решить кризис институтов Пятой республики можно либо назначением нового премьер-министра, либо роспуском нынешней нижней палаты парламента, который в настоящий момент сильно поляризован. Об этом в беседе с НСН заявил ведущий научный сотрудник института Европы РАН Сергей Федоров.
Ранее издание FT со ссылкой на данные исследования компании «Elabe» сообщило, что 67% опрошенных французов хотят, чтобы действующий президент Франции Эммануэль Макрон ушел в отставку. Кроме того, 72% респондентов высказались за то, чтобы премьер-министр Франции Франсуа Байру тоже покинул свой пост.
При этом в пресс-службе Елисейского дворца объявили, что Макрон не собирается досрочно уходить в отставку. Федоров подтвердил, что во Франции многие действительно выступают за отправку правительства в отставку.
«Большинство высказывается за то, чтобы отправить правительство в отставку. Но все будет завесить от решения социалистов. В нижней палате у них 65 или 66 кресел. Пока они настроены голосовать против правительства Байру, что обрекает на отставку нынешний кабинет министров. Но все-таки у депутатов, несмотря на нелюбовь к нынешнему правительству, есть понимание, как бы не сделать еще хуже. Потому что этот кризис во Франции длится уже больше года: правительственная чехарда, нет устойчивого большинства. Его не было и с 2022 года, но сейчас особенно усугубилась ситуация после последних досрочных парламентских выборов. Парламент сильно поляризован, там крайне левые и крайне первые образуют большинство. Договориться с серединой — блоком Макрона, никто не может. Думаю, Макрону придется смириться с ситуацией, потому что это уже как политический цугцванг: любые его решения ухудшают ситуацию. Юридических оснований, чтобы выгнать его из Елисейского дворца, для его отставки — нет, потому что он ничего не нарушил», - отметил он.
В РФ объяснили заявление МИД Турции об «отказе» Москвы от территорий желанием показать значимость Анкары
Научный сотрудник считает, что решить политический кризис во Франции можно в том числе путем назначения нового премьер-министра.
«Даже если появится новый премьер, он тоже не будет опираться на большинство в парламенте, и тоже будет в подвешенном состоянии. Это делает Макрона еще более уязвимым. Не случайно появляется требование, чтобы он сам ушел в отставку. Другие, как лидер крайне левых Меланшон (Жан-Люк Меланшон — глава партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) – прим. НСН), говорят, что нужно инициировать вотум недоверия президенту. Юридически это сделать невозможно. Это очень сложная процедура — бесперспективно. Конечно, для Макрона сейчас сложная ситуация. Добровольно уходить он не собирается. Этот вариант исключен. Поэтому — или новый министр, или роспуск нынешней нижней палаты», - объяснил представитель РАН.
При этом, по его мнению, новые выборы во Франции еще больше усугубят положение Макрона.
«Выборы не принесут победу Макрону и его блоку, скорее наоборот еще более усугубят. И он сможет еле-еле дотянуть еще полтора года до весны 2027-го, когда состоятся новые и парламентские, и президентские выборы. Скорее всего ему придется найти нового премьер-министра — но это менять шило на мыло. Проблемы остаются. Поэтому многие говорят о кризисе политических институтов Пятой республики. Его невозможно решить. Раньше в истории Пятой республики президент был из одной партии, а правительство и Национальное собрание представляли оппозицию. Тогда четко были разграничены полномочия. Президент занимался обороной, внешней политикой, а вся экономическая политика была в компетенции премьер-министра, которого поддерживает Национальное собрание», - напомнил Федоров.
Между тем, он указал на растущий госдолг во Франции.
«Сейчас нижняя палата недееспособна. Она не может принимать никакие решения. А их нужно принимать. Почему Байру поставил вопрос о вотуме доверия? Потому что сейчас во Франции государственный долг превысил 114% ВВП — почти €3 трлн 400 млрд. Как говорил Байру весной этого года, каждую минуту или секунду этот долг увеличивается на €5 тысяч — то есть за день на €120 млн. Дальше жить в кредит нельзя. Что ждет Францию? Это страна-банкрот. Вопрос о том, как уменьшить расходы бюджета, сделать его менее дефицитным, должен стоять перед любым премьер-министром. А найти решение при существующем раскладе политических сил невозможно. В этом тупик нынешней ситуации», - заключил собеседник НСН.
На 8 сентября 2025 года в парламенте Франции намечено голосование о доверии правительству, которое предложил Байру. В связи с этим, если по итогам голосования правительству будет объявлен вотум недоверия, Макрон сможет назначить нового премьера, вновь распустить парламент, объявив досрочные выборы, или уйти в отставку.
Франсуа Байру является шестым премьером, назначенным после прихода Макрона к власти на первый срок в 2017 году. Вопрос о вотуме доверия его правительству уже выносился на голосование, но политику удавалось избегать негативного решения депутатов.
Ранее политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Иван Бутнев отметил, что резкое снижение уровня одобрения деятельности Эммануэля Макрона связано с тем, что он принимает непопулярные решения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
