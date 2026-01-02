Депутат Бурматов анонсировал «горячую линию» для жалоб на бродячих собак
Все домашние кошки и собаки в России попадут в единый федеральный реестр, а на их опасных бродячих собратьев можно будет пожаловаться по номеру 112, заявил НСН Владимир Бурматов.
Три важнейших законопроекта, касающихся животных, будут приняты в России в 2026 году, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в разговоре с НСН.
«Я выступил с тремя инициативами, которые могут быть реализованы в новом году. Об этом нас просили граждане. В первую очередь, это регистрация домашних животных, в первую очередь кошек и собак. Их в России порядка 44 миллионов и 22 миллионов соответственно. У нас сейчас практически невозможны поиск потерявшихся питомцев, а также привлечение к ответственности тех, кто их выбрасывает на улицу. Регистрация есть только в 20 субъектах РФ, а мы сделаем ее федеральной», — пообещал он.
Кроме того, будут рассматриваться инициатива, касающаяся борьбы с недобросовестными заводчиками.
«Второй законопроект — это регулирование породного разведения и борьба с “черными разведенцами” — теми, кто продают всяких мутантов с опасными заболеваниями, которые могут передаться человеку, за огромные деньги и обманывают людей, не платят налоги. Объявим вне закона тех, кто занимается мухлежом в этой сфере: многие животные у них больные, и их заболевания могут передаваться человеку», — объяснил депутат.
Также, по словам Бурматова, будет принят закон, по которому россияне смогут жаловаться на опасных бродячих собак по номеру 112.
«И третья мера — это создание единого номера, по которому граждане смогут пожаловаться на бродячих животных, если люди с ними столкнутся. Никто не знает, куда сейчас звонить по этому поводу, а будет единый номер 112. Там будут распределять звонки по службам отлова», — заключил он.
Ранее Бурматов объяснил НСН «запредельные» цены в российских ветклиниках.
