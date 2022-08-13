Точки невозврата. В России раскручиваются последствия признания страны спонсором терроризма

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — подчеркнул Дарчиев, отметив, что США предупреждены об этом.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как Россия ответит Латвии на признание властями России «страной-спонсором терроризма», которое произошло 11 августа.