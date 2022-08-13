Точки невозврата. В России раскручиваются последствия признания страны спонсором терроризма
После того, как литовский сейм признал РФ «страной-спонсором терроризма», а США готовятся это сделать, Россия выступила с предупреждением.
Россия предупредила США о «точках невозврата», после которых возможен разрыв дипломатических отношений между странами. Об этом рассказал директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев в интервью ТАСС.
«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — подчеркнул Дарчиев, отметив, что США предупреждены об этом.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», как Россия ответит Латвии на признание властями России «страной-спонсором терроризма», которое произошло 11 августа.
«У меня есть большие сомнения по зеркальному реагированию, но отвечать на признание страной-спонсором терроризма мы будем. Россия в состоянии осуществить полную транспортную блокаду Латвии, перекрыть движение грузов не только российских, но и транзитных. Это навскидку. Мы сейчас многие страны ставим на место, в том числе и такую никчемную, как Латвия. Она ничего из себя не представляет в политическом, экономическом, культурном плане. Ведет себя как заяц во хмелю и думает, что ее сможет защитить НАТО. Без Латвии мировое сообщество жить сможет, а без России – нет», - убежден сенатор.
Сопредседатель латвийской «Партии действия» Евгений Король признался Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что опасается давать комментарии российским СМИ после того, как сейм Латвии объявил Россию страной-спонсором терроризма, так как «у нас над всеми занесен меч».
«Мой коллега, лидер НКО "Русский мир Латвии" Руслан Панкратов уже сидит в тюрьме. Как вы понимаете, сейчас меч занесен не только над ним. Поэтому пока никаких комментариев», - отметил он.
А представитель народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что певица решила не обсуждать решение сейма.
При этом читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение Латвии признать Россию «страной-спонсором терроризма», назвав его сведением счетов с РФ. Французы напомнили, что прибалтийская страна «живет на деньги» Евросоюза и тем не менее дестабилизирует Европу.
«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — написал один из читателей.
Сейм Латвии (однопалатный парламент) в четверг, 11 августа в специальном заявлении обозначил действия российской армии на Украине как «терроризм», а Россию объявил «страной-спонсором терроризма». Латвийские парламентарии также призвали государства Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам РФ
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