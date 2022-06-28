ООН: причисление к странам-спонсорам терроризма не является компетенцией организации
Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что причисление государств к списку стран-спонсоров терроризма не является компетенцией организации. Об этом сообщает ТАСС.
Таким образом Дюжаррик прокомментировал предложение признать РФ страной-спонсором терроризма.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтопризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru