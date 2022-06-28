ООН: причисление к странам-спонсорам терроризма не является компетенцией организации

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что причисление государств к списку стран-спонсоров терроризма не является компетенцией организации. Об этом сообщает ТАСС.

Макрон отказался признать Россию спонсором терроризма

Таким образом Дюжаррик прокомментировал предложение признать РФ страной-спонсором терроризма.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, чтопризвал власти США признать Россию страной - спонсором терроризма. По его словам, это решение необходимо, и оно должно быть поддержано всем демократическим миром.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
ТЕГИ:ООН
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры