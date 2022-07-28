США проверят Россию на критерии «спонсора терроризма»

Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

ООН: причисление к странам-спонсорам терроризма не является компетенцией организации

«Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим», - сказал глав американской дипломатии.

Блинкен отметил, что присвоение Москве такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.

Как сообщалось ранее, Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент. В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента.

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ТЕГИ:ТерроризмСША
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