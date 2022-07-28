США проверят Россию на критерии «спонсора терроризма»

«Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим», - сказал глав американской дипломатии.

Блинкен отметил, что присвоение Москве такого статуса мало что изменит для нее в практическом плане.

Как сообщалось ранее, Конгресс США может внести Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает американский Госдепартамент. В Конгрессе считают возможным принять необходимый закон без участия госдепартамента.

