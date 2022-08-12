Во Франции раскритиковали объявившую Россию «спонсором терроризма» Латвию

Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали решение Латвии признать Россию «страной-спонсором терроризма», назвав его сведением счетов с РФ.

МИД РФ отреагировал на признание России спонсором терроризма в Латвии

Французы напомнили, что прибалтийская страна «живет на деньги» Евросоюза и тем не менее дестабилизирует Европу.

«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — написал один из читателей.

Другой пользователь отметил, что выпады Латвии, население которой не превышает 2 млн человек, не имеют большого значения, пишет РИА ФАН. Еще один юзер высказал мнение, что НАТО продолжает дестабилизацию в Европе и является «настоящим врагом, приносящим беду европейцам».

Накануне Сейм Латвии назвал РФ страной, поддерживающей терроризм. Парламент призвал Евросоюз прекратить выдачу россиянам туристических виз, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмРоссияЛатвияФранция
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