Французы напомнили, что прибалтийская страна «живет на деньги» Евросоюза и тем не менее дестабилизирует Европу.

«Они лелеют свои обиды на Россию и испытывают безграничную любовь к США», — написал один из читателей.

Другой пользователь отметил, что выпады Латвии, население которой не превышает 2 млн человек, не имеют большого значения, пишет РИА ФАН. Еще один юзер высказал мнение, что НАТО продолжает дестабилизацию в Европе и является «настоящим врагом, приносящим беду европейцам».

Накануне Сейм Латвии назвал РФ страной, поддерживающей терроризм. Парламент призвал Евросоюз прекратить выдачу россиянам туристических виз, напоминает телеканал «360».

