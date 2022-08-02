Россия готова к разрыву дипотношений с США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с США. Это произойдет в том случае, если американские законодатели объявят России страной – спонсором терроризма.

«Любое действие рождает противодействие и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», - заявила Захарова.

Она отметила, что инициатива признания России страной, спонсирующей терроризм, видится сенаторам и конгрессменам «как страшная кара», которая способна заставить жить РФ по миропорядку США.

«Наивные», - сказала Захарова.

Ранее бывший советник по стратегическим коммуникациям Госдепартамента Керри Картхнер заявил, что Вашингтону необходимо восстановить контакты с Москвой.

