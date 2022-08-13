МИД предупредил США о «точках невозврата» в дипотношениях с Россией

Отвечая на вопрос о возможности понижения дипотношений Москвы и Вашингтона, дипломат отметил, что не хотел бы «вдаваться в гипотетические рассуждения» в нынешней ситуации, «когда западники во главе с США растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике».

«В данном контексте упомяну обсуждаемую сейчас в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию "страной-спонсором терроризма". Если она будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений вплоть до понижения их уровня и даже разрыва», — подчеркнул Дарчиев, отметив, что США предупреждены об этом.

