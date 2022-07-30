СМИ: Блинкен избегает необходимости объявить Россию государством – спонсором терроризма

По мнению журналистов, у Блинкена есть опасения по поводу новой необходимости ввести санкции против некоторых союзников, поддерживающих сотрудничество с Москвой, пишет Газета.ru.

Отмечается, что одиозное решение затруднит даже те минимальные дипломатические контакты с Россией, что есть сейчас.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.

