СМИ: Блинкен избегает необходимости объявить Россию государством – спонсором терроризма
Госсекретарь США Энтони Блинкен оказывает сопротивление решению сената, а также призывам американских политиков признавать Россию страной – спонсором терроризма, пишет The New York Times.
По мнению журналистов, у Блинкена есть опасения по поводу новой необходимости ввести санкции против некоторых союзников, поддерживающих сотрудничество с Москвой, пишет Газета.ru.
Отмечается, что одиозное решение затруднит даже те минимальные дипломатические контакты с Россией, что есть сейчас.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты проверяют действия России на Украине на соответствие критериям «государства-спонсора терроризма», но считают, что она и так несет все издержки, связанные с таким статусом, сообщил на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен.
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