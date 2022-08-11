Захарова уличила сейм Латвии в «животной ксенофобии»

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова объяснила «животной ксенофобией» решение парламента Латвии объявить Россию «страной-спонсором терроризма». Такую оценку она опубликовала в своем Telegram-канале.

При этом идеологов такого шага Захарова предложила называть «неонацистами». По словам представителя МИД РФ, никакой другой фактуры в данном выпаде Риги против Москвы нет.

Сейм Латвии (однопалатный парламент) в четверг, 11 августа в специальном заявлении обозначил действия российской армии на Украине как «терроризм», а Россию объявил «страной-спонсором терроризма». Латвийские парламентарии также призвали государства Евросоюза прекратить выдачу виз гражданам РФ

