«Точка опоры»: США поджидают войну между Китаем и Тайванем

«Да (защитим – ред. НСН), если будет беспрецедентная атака», - сказал он.

При этом, по словам Байдена, США не подталкивают островную провинцию к объявлению независимости, хотя и сотрудничают с местной администрацией.

«Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — заявил президент.

Так, ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свою поездку она назвала свидетельством приверженности США «тайваньской демократии». В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.