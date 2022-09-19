«Точка опоры»: США поджидают войну между Китаем и Тайванем
США оказывают военную поддержку Тайваню, однако утверждают, что не оспаривают принадлежность острова, на этом фоне Китай думает об установлении контроля над Тайбэем.
Вашингтон готов оказать необходимую военную поддержку Тайваню, если китайские власти решат напасть на остров. Об этом сообщил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
«Да (защитим – ред. НСН), если будет беспрецедентная атака», - сказал он.
При этом, по словам Байдена, США не подталкивают островную провинцию к объявлению независимости, хотя и сотрудничают с местной администрацией.
«Мы согласны с тем, под чем мы подписались много лет назад. И с тем, что существует политика "одного Китая", и с тем, что Тайвань принимает собственные решения о суверенитете. Мы не поощряем Тайвань к обретению независимости от Китая, несмотря на сотрудничество с островом», — заявил президент.
Так, ситуация вокруг Тайваня обострилась в августе после визита в Тайбэй спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свою поездку она назвала свидетельством приверженности США «тайваньской демократии». В ответ Пекин начал масштабные военные учения у берегов острова, ввел санкции против двух тайваньских фондов, самой Пелоси и ее родственников. Ответственность за все негативные последствия китайский МИД возложил на Вашингтон и Тайбэй.
Позднее, в конце августа, газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что администрация Джо Байдена планирует попросить конгресс США одобрить продажу Тайваню оружия на сумму $1,1 млрд. Отмечалось, что предполагаемый пакет поставок включает в себя в том числе 60 ракет AGM-84L Harpoon Block II и 100 тактических ракет класса «воздух-воздух» AIM-9X Block II Sidewinder.
Уже 15 сентября комитет сената конгресса США по иностранным делам одобрил законопроект о предоставлении военной помощи администрации Тайваня на фоне ситуации с Китаем. Как сообщил старший республиканец комитета Джим Риш от штата Айдахо, по итогам голосования предполагается выделение военной помощи острову на $4,5 млрд в течение четырех лет, а также кредитных гарантий на военные закупки на сумму до $2 млрд.
После информации о поставках вооружения, официальный представитель МИД Китая Мао Нин 16 сентября заявила, что Пекин введет санкции против топ-менеджеров двух оборонных американских компаний в ответ на поддержку милитаризации острова. Так, санкции будут введены против председателя правления, главного исполнительного директора компании Raytheon Technologies и президента, главного исполнительного директора Boeing Defense.
На этом фоне 16 сентября журналистка CNN Ана Кабрера со ссылкой на директора ЦРУ Дэвида Коэна в своем Twitter сообщила, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы озвучил намерение установить военный контроль над Тайванем к 2027 году. Однако, указала Кабрера, в настоящий момент разведка США не уверена, что Китай принял соответствующее заключение.
После решения комитета сената конгресса США о поставках вооружения председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что ни одна страна мира не имеет права вмешаться в китайско-тайваньские отношения и выступать судьей по тайваньскому вопросу.
«Китай выступает решительно против сепаратистских сил, выступающих за «независимость Тайваня», и внешнего вмешательства. Ни одна страна не имеет права выступать судьей по тайваньскому вопросу», — сказал Си Цзиньпин.
Вслед за заявлениями лидера КНР в китайском МИД выразили решительный протест в связи с законопроектом США. В министерстве отметили, что принятие Штатами подобной инициативы является вмешательством во внутренние дела Китая, а также нарушает международное право и основные нормы международных отношений.
Многие эксперты сходятся во мнении, что США пытаются всячески спровоцировать конфликт между Тайванем и Китаем в своих целях. Как отмечал ведущий научный сотрудник Института Китая и современной Азии РАН Павел Каменнов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», Китай ведет линию на воссоединение с Тайванем мирными средствами, а США всячески пытаются влезть и спровоцировать конфликт, чтобы сохранить «точку опоры» в Юго-Восточной Азии.
«КНР ведет линию на воссоединение с Тайванем мирными средствами. У них великолепно развивается внешняя торговля, культурные и даже межпартийные связи. Но Тайвань, возможно, примет все эти вооружения в угоду США, против своей воли. При этом Китай всячески стремится избежать конфликта. Вашингтон просто рассматривает Тайвань как один из своих форпостов в регионе Юго-Восточной Азии наряду с Японией и Южной Кореей. США борются за то, чтобы сохранить за собой эту точку опоры», - объяснял Каменнов.
Тайвань является частью Китая, но не находится под управлением Пекина. Официальные отношения между правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, контакты возобновились в конце 1980-х годов.
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