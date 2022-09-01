Тайваньские военные сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь
Военные Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечает Центральное информационное агентство Тайваня, инцидент произошел около полудня (примерно 07:00 мск) в районе острова Шию. Происхождение летательного аппарата не установлено, беспилотник был гражданским, пишет Ura.ru.
Накануне тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Беспилотник подлетел к острову Эрдань, после чего военные открыли огонь в его сторону боевым снарядом, напоминает RT.
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