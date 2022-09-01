Тайваньские военные сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Как отмечает Центральное информационное агентство Тайваня, инцидент произошел около полудня (примерно 07:00 мск) в районе острова Шию. Происхождение летательного аппарата не установлено, беспилотник был гражданским, пишет Ura.ru.

Накануне тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Беспилотник подлетел к острову Эрдань, после чего военные открыли огонь в его сторону боевым снарядом, напоминает RT.

