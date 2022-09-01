Тайваньские военные сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь

Военные Тайваня сбили неопознанный беспилотник над островами Цзиньмэнь. Об этом сообщает Reuters.

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Как отмечает Центральное информационное агентство Тайваня, инцидент произошел около полудня (примерно 07:00 мск) в районе острова Шию. Происхождение летательного аппарата не установлено, беспилотник был гражданским, пишет Ura.ru.

Накануне тайваньские военные впервые открыли огонь в сторону дрона Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Беспилотник подлетел к острову Эрдань, после чего военные открыли огонь в его сторону боевым снарядом, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиТайвань
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