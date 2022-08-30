СМИ: Байден попросит Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню
Глава Соединенных Штатов Джо Байден намерен вскоре обратиться к Конгрессу с просьбой одобрить продажу Тайваню американского оружия, сообщает Politico со ссылкой на три осведомленных источника.
Речь идет о сумму в 1,1 млрд долларов. В рамках возможной сделки остров может получить 60 противокорабельных ракет и около 100 ракет класса «воздух-воздух».
Когда именно глава государства намерен обратиться к парламентариям с данным запросом – неизвестно.
Напомним, Вооруженные силы КНР приведены в состояние повышенной боевой готовности. Приказ отдан после прохода американских крейсеров по Тайваньскому проливу. Маневры проходят впервые после визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, что вызвало обострение отношений между Вашингтоном и Пекином.
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